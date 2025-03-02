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MLB》敲大聯盟春訓首轟！南韓金慧成曝大谷翔平「秘密」建議是關鍵

2025/03/02 08:52

大谷翔平與金慧成。（資料照）大谷翔平與金慧成。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇南韓球星金慧成自春訓以來打擊手感欠佳，直到今天終於在對戰巨人的熱身賽中敲出首轟。賽後受訪時金慧成也透露，日本巨星大谷翔平給的建議讓他受益良多。

金慧成休季透過入札制度旅美加盟道奇，但今天前合計出賽6場，14打數僅敲1支內野安打，吞下7次三振，打擊率0.071。不過此役面對巨人5局下，金慧成逮中92英哩外角速球，將小白球送出左外野大牆，大聯盟春訓首轟終於出爐。

賽後受訪時，金慧成臉上綻放笑容說道：「這是我第一次打出純粹的Barrel（強勁擊球），很開心也很有意義。」談到該打席的策略，金慧成表示，原本就打算從第一球就積極進攻，結果也成功將第一球夯出牆。

金慧成提到，道奇打擊教練一直在教導他如何應對投手，以及如何調整打擊策略。現在的他也在改變發力方式，尤其是下半身的運用做了蠻大的調整。金慧成也說，雖然美國在文化上與南韓有所差異，但球隊裡有許多優秀球員，也讓他對適應與調整不會有問題。

春訓期間，金慧成也多次和大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希等日本球星聚餐。金慧成透露，自己向大谷請教了很多關於棒球的問題，「他也毫不猶豫地回答我，真的讓我受益良多。」不過當被問及具體內容時，金慧成笑著用英語回應：「Secret（這是秘密）！」

另外，過去與金慧成在KBO培證英雄時期當過隊友的巨人南韓好手李政厚，今天3打數2安打，包含1支帶有打點的二壘安打。金慧成表示，今天是他來美國後第二次與李政厚見面，也有稍微聊一下天，賽後也打算一起去韓國料理餐廳吃飯。

金慧成。（美聯社）金慧成。（美聯社）

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