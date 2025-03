MLB》看大谷春訓首轟 日本傳奇球星與名教頭對天使投捕配球很傻眼

大谷翔平與天使捕手歐哈皮。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平昨天在春訓初登場,首打席面對休季轉戰天使的花卷東高校學長菊池雄星,就是一發全壘打。不過前大聯盟球星上原浩治與前軟銀總教練工藤公康,今天在節目上卻對該打席的配球提出質疑。

菊池雄星昨天首局首打席,在滿球數下投出一顆偏高的93.9英哩外角高速球,被大谷大棒一揮轟出左外野方向全壘打,擊球初速達107英哩,飛行距離385英呎。

Shohei Ohtani's first at-bat of #SpringTraining ...



Shohei Ohtani's first HOME RUN of Spring Training! pic.twitter.com/k1fScI5BrD