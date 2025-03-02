MLB》看大谷春訓首轟 日本傳奇球星與名教頭對天使投捕配球很傻眼

大谷翔平與天使捕手歐哈皮。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平昨天在春訓初登場，首打席面對休季轉戰天使的花卷東高校學長菊池雄星，就是一發全壘打。不過前大聯盟球星上原浩治與前軟銀總教練工藤公康，今天在節目上卻對該打席的配球提出質疑。

菊池雄星昨天首局首打席，在滿球數下投出一顆偏高的93.9英哩外角高速球，被大谷大棒一揮轟出左外野方向全壘打，擊球初速達107英哩，飛行距離385英呎。

請繼續往下閱讀...

Shohei Ohtani's first at-bat of #SpringTraining ...



Shohei Ohtani's first HOME RUN of Spring Training! pic.twitter.com/k1fScI5BrD — MLB （@MLB） March 1, 2025

上原浩治與工藤公康今天在節目中，對天使投捕搭檔的配球選擇點出疑慮，上原表示：「這個配球的問題就在於球數。」並質疑捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe）要求投手將球投到中間偏高，無疑是失策，「捕手在這種情況下會要求投這種球，這一點我實在無法理解。」

上原補充，敲出全壘打的大谷當然很厲害，「但當時是比賽首名打者，這種情況下如果投得太甜，可能會四壞保送。而且大谷的跑壘能力很強，作為投手絕不希望讓他上壘，因此心理上會更傾向於投好球帶內的球。」

上原浩治與工藤公康甚至在觀看大谷開轟的片段時，直呼天使投捕搭檔的配球很離譜。工藤公康表示：「或許是因為這只是春訓，但滿球數投高球，這種配球在棒球界並不常見。」

工藤公康進一步解釋：「大谷的力量確實驚人，但如果以日本棒球的標準來看，在這種情境下，通常會選擇低角度的變化球；或者如果要投高球，通常會偏向內角，而不是像這球的策略。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法