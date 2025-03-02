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川普特赦涉賭「大聯盟安打王」 批大聯盟拒於名人堂外

2025/03/02 10:07

美國總統川普近日在其社群媒體平台「Truth Social」上宣布，計劃對已故棒球傳奇羅斯實施完全赦免。（美聯社）美國總統川普近日在其社群媒體平台「Truth Social」上宣布，計劃對已故棒球傳奇羅斯實施完全赦免。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近日在其社群媒體平台「Truth Social」上宣布，計劃對已故棒球傳奇羅斯（Pete Rose）實施完全赦免。羅斯是美國職棒大聯盟（MLB）安打紀錄保持人，但因涉及運動賭博而被永久禁賽。

綜合外媒報導，根據川普週五（2月28日）晚間發文，雖然羅斯「不應該賭棒球」，但強調他「只對自己的球隊下注」，試圖為羅斯辯護。川普表示，將在「未來幾週內」正式簽署赦免令。

羅斯的禁賽源於1989年的一項調查，MLB認定他在1985至1987年間擔任辛辛那提紅人隊球員兼總教練期間，曾對該隊的比賽下注。隨後，MLB與羅斯達成永久禁賽協議。1991年，棒球名人堂董事會進一步通過規定，禁止任何永久取消資格者出現在名人堂選票上。

而川普的赦免聲明未提及羅斯1990年的稅務案件。當時羅斯承認犯有兩項提交虛假納稅申報表的罪名，並因此服刑5個月。

川普也在社群平台Truth Social上發文批評，「美國職棒大聯盟沒有勇氣，將已故的偉大球星羅斯，納入棒球名人堂。如今他已離世，永遠無法親身體驗入選的榮耀，即便他的球技遠遠勝過許多已經入選的人，現在只能在死後獲得追授。」

去年9月，羅斯去世，享年83歲。這位棒球界傳奇人物留下了MLB歷史上4256支安打的紀錄，至今無人能破。

這項赦免將成為川普新任期內的一項象徵性舉措，由羅斯已去世，赦免對其MLB與棒球名人堂資格的實際影響尚不明確。

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