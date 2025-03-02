NFL》生涯年喊「吹密」成績暴跌！49人明星外接手前進華盛頓司令

山謬。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者薛弗特（Adam Schefter）報導，舊金山49人已和華盛頓司令達成協議，49人送出明星外接手山謬（Deebo Samuel），向司令換來一枚第五輪選秀籤。此交易必須等到12日新聯盟年度開始後才生效，屆時司令將全額支付山謬2025年賽季的1755萬美元薪資。

29歲的山謬於2019年選秀會第二輪第36順位被49人相中，2021年打出生涯最佳賽季，16場出賽累積121次接球，推進1405碼，拿下6次接球達陣；此外，山謬同時也辦扮演地面戰要角，繳出365碼與8次跑陣達陣，是49人進攻組的全能武器，該年也入選職業盃與年度第一隊。

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然而該季結束後，山謬與49人球團續約談不攏，也高喊「賣我」，甚至在當時還收到不少死亡威脅，但最終仍與49人簽下3年7350萬美元延長合約。只不過續留舊金山的山謬表現下滑，2022年49人交易來更全能的巨星跑衛麥卡弗（Christian McCaffrey）後，山謬的角色似乎更被邊緣化。

儘管2023年山謬繳出接球近900碼的賽季，但2024年賽季，山謬只累積81次接球，推進670碼，拿下3次達陣，頭號外接手的位置不但被隊友艾尤克（Brandon Aiyuk）搶下，就連在跑陣端的威脅性也不如以往，即便麥卡弗只打4場就報銷，山謬也未能把握機會複製2021年賽季的成績，並在超級盃期間再度喊出「賣我」。

如今山謬來到司令，成功為新科進攻組新人王四分衛丹尼爾斯（Jayden Daniels）添加了一名強力武器。根據薛弗特報導，49人將承受3155萬美元的死錢（dead money）損失，而山謬將佔據司令1750萬美元薪資空間，也不排除雙方會進行續約，延長彼此合作時間。

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