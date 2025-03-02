MLB》眼看大谷翔平離開天使去道奇就奪冠！「神鱒」楚奧特很難受

楚奧特。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本巨星大谷翔平在2023年季後成為自由球員，決定離開天使，與道奇簽下10年7億美元合約，也立即在2024年賽季奪冠。這一切對於大谷前隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout）來說，還是有些難受。

大谷自加入天使後，持續用二刀流締造諸多史無前例紀錄，然而天使長年積弱不振，始終無法打進季後賽；然而大谷去年在加盟道奇後，立刻奪下旅美生涯首座世界大賽冠軍。對此天使球星楚奧特近期受訪直言：「每看到一個隊友離開就奪冠，總是有些難受。但我為他感到高興，他為這項運動所做的一切真的很了不起，而且看他打球太好玩了，這點無可爭辯。」

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天使自2014年以來未嘗季後賽滋味，自2015年以來單季勝率未達5成，去年天使只拿下63勝99敗，在美聯西區敬陪末座。楚奧特坦言：「過去幾年對我們來說很艱難。我們一直無法打進季後賽，但我們正在努力改變文化，改變每天走進球場時的心態。」

楚奧特近年也時常因傷躺進傷兵名單，自然也影響到天使戰績。談到自己在保持健康這方面的挑戰，楚奧特表示：「對我個人來說，最重要的還是能夠待在場上。我真的很享受比賽，過去幾年發生了一些詭異的事情，這些都不在我的掌控之中，但現在的我感覺很棒。」

"The first thing that came to my mind was Torii [Hunter]... It made it easier now that I've got someone I can talk to."@MikeTrout talks about his transition to right field, the vibes at @Angels camp and more during 30 Clubs in 15 Days. #MLBTonight pic.twitter.com/Y6pLiLm8J7 — MLB Network （@MLBNetwork） March 1, 2025

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