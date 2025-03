MLB》眼看大谷翔平離開天使去道奇就奪冠！「神鱒」楚奧特很難受

楚奧特。(資料照)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕日本巨星大谷翔平在2023年季後成為自由球員,決定離開天使,與道奇簽下10年7億美元合約,也立即在2024年賽季奪冠。這一切對於大谷前隊友「神鱒」楚奧特(Mike Trout)來說,還是有些難受。

大谷自加入天使後,持續用二刀流締造諸多史無前例紀錄,然而天使長年積弱不振,始終無法打進季後賽;然而大谷去年在加盟道奇後,立刻奪下旅美生涯首座世界大賽冠軍。對此天使球星楚奧特近期受訪直言:「每看到一個隊友離開就奪冠,總是有些難受。但我為他感到高興,他為這項運動所做的一切真的很了不起,而且看他打球太好玩了,這點無可爭辯。」

請繼續往下閱讀...

天使自2014年以來未嘗季後賽滋味,自2015年以來單季勝率未達5成,去年天使只拿下63勝99敗,在美聯西區敬陪末座。楚奧特坦言:「過去幾年對我們來說很艱難。我們一直無法打進季後賽,但我們正在努力改變文化,改變每天走進球場時的心態。」

楚奧特近年也時常因傷躺進傷兵名單,自然也影響到天使戰績。談到自己在保持健康這方面的挑戰,楚奧特表示:「對我個人來說,最重要的還是能夠待在場上。我真的很享受比賽,過去幾年發生了一些詭異的事情,這些都不在我的掌控之中,但現在的我感覺很棒。」

"The first thing that came to my mind was Torii [Hunter]... It made it easier now that I've got someone I can talk to."@MikeTrout talks about his transition to right field, the vibes at @Angels camp and more during 30 Clubs in 15 Days. #MLBTonight pic.twitter.com/Y6pLiLm8J7