晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》湖人雙向合約好手打出驚奇！美媒爆昔日天才側翼恐成犧牲品

2025/03/02 11:32

瑞迪許。（資料照）瑞迪許。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕湖人近期奪下5連勝，陣中領雙向合約的26歲後衛古德溫（Jordan Goodwin）打出驚奇，總教練瑞迪克（JJ Redick）昨宣布會讓他進入輪替。對此《The Athletic》記者布哈（Jovan Buha）認為，湖人接下來可能會開始裁人，以騰出正式名單空間給古德溫，讓他得以參與季後賽。

布哈在節目中表示，他認為前鋒瑞迪許（Cam Reddish）與中鋒蘭恩（Alex Len）是湖人可能會裁掉的人選。他還提到，米爾頓（Shake Milton）剩下2年非保障合約，讓他在交易市場上成為有較有價值的資產，莫里斯（Markieff Morris）則是穩定軍心的休息室老將，上述兩人都不太可能動到。

布哈指出，湖人最終可能在瑞迪許與蘭恩之間作抉擇。「實際上，如果湖人選擇裁人，最可能的選擇是瑞迪許。如果需要裁掉第二人選，那麼可能會是萊恩。至於米爾頓，他的合約仍具備交易彈性，而湖人剩下的11名球員，都不可能被裁掉。」

出身杜克大學的瑞迪許於2019年首輪第10順位獲得老鷹青睞，在當時被認為是天才側翼，更與威廉森（Zion Williamson）、巴瑞特（RJ Barrett）合稱「杜克三王」。然而進入聯盟後，瑞迪克始終無法兌現期望，本季他在湖人出賽31場，場均3.3分2.0籃板1.0抄截。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中