NBA》湖人雙向合約好手打出驚奇！美媒爆昔日天才側翼恐成犧牲品

瑞迪許。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕湖人近期奪下5連勝，陣中領雙向合約的26歲後衛古德溫（Jordan Goodwin）打出驚奇，總教練瑞迪克（JJ Redick）昨宣布會讓他進入輪替。對此《The Athletic》記者布哈（Jovan Buha）認為，湖人接下來可能會開始裁人，以騰出正式名單空間給古德溫，讓他得以參與季後賽。

布哈在節目中表示，他認為前鋒瑞迪許（Cam Reddish）與中鋒蘭恩（Alex Len）是湖人可能會裁掉的人選。他還提到，米爾頓（Shake Milton）剩下2年非保障合約，讓他在交易市場上成為有較有價值的資產，莫里斯（Markieff Morris）則是穩定軍心的休息室老將，上述兩人都不太可能動到。

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布哈指出，湖人最終可能在瑞迪許與蘭恩之間作抉擇。「實際上，如果湖人選擇裁人，最可能的選擇是瑞迪許。如果需要裁掉第二人選，那麼可能會是萊恩。至於米爾頓，他的合約仍具備交易彈性，而湖人剩下的11名球員，都不可能被裁掉。」

出身杜克大學的瑞迪許於2019年首輪第10順位獲得老鷹青睞，在當時被認為是天才側翼，更與威廉森（Zion Williamson）、巴瑞特（RJ Barrett）合稱「杜克三王」。然而進入聯盟後，瑞迪克始終無法兌現期望，本季他在湖人出賽31場，場均3.3分2.0籃板1.0抄截。

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