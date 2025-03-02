MLB》還剩9.8億約的36歲洋基前明星打擊王 春訓首秀打2打席又傷了

拉梅修。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曾拿下美聯打擊王的36歲洋基明星內野手拉梅修（DJ LeMahieu）上賽季因傷所困，創下生涯最差表現。今年春訓身體狀況好不容易好轉的他，今天熱身賽對戰太空人之戰，僅打了2打席又傷退。

拉梅修今天迎來春訓首戰，此役擔任指定打擊，首打席遭到三振，第2打席擊出二壘飛球出局，然而就在該打席，拉梅修突然感到不適，之後就被換下場。

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根據大聯盟官網洋基隨隊記者霍克（Bryan Hoch）報導，洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後透露，拉梅修在第2打席中拉傷左小腿，可能需要缺陣一段時間，「這絕對不是理想狀況，尤其是考慮到他過去的傷病史。我們還需要進一步檢查，看傷勢有多嚴重。這類軟組織傷勢對他來說已經不是第一次出現，確實有些令人擔憂。」

拉梅修被視為洋基開幕戰先發三壘手的人選，但假如他的傷勢使他無法趕上開季，卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）、培拉薩（Oswald Peraza）和維瓦斯（Jorbit Vivas）將有望爭取上場機會。

目前拉梅修與洋基還有2年3000萬（約新台幣9.876億）美元合約，去年他因傷只出賽67場，整季只有2轟，打擊率0.204與攻擊指數（OPS）0.527都創下生涯新低。

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