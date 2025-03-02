羽球》全中運羽球資格賽 台南熱血開打

全中運羽球資格賽熱血開打，全國好手齊聚台南。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕全國中等學校運動會今（2）日於中信科技大學率先開打羽球資格賽，共計8日賽程，各縣市選手卯足全力，爭取晉級4月會內賽機會。

市長黃偉哲表示，台南市睽違22年再度接辦全中運，賽事的工作盤點自2023年5月確定承辦後隨即展開，即使同時間仍有全國運動會的賽事籌備工作，市府團隊仍雙軌推進，期許整個賽事能夠在完善齊全的籌備下，提供參賽的選手們優質的賽事體驗。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲進一步指出，全中運雖然是中學生的運動賽會，但對於裁判、場館負荷、工作人力等工作比起全國運更是一門大挑戰，全中運辦理的組別橫跨高男、高女、國男及國女等四大組別，隊職員人數比起全國運更是多出近6000人。

今日率先開打的羽球，就是參賽人數大宗的其中一項，連假中動員了裁判、工作人員等不下100人，希望能讓全國各縣市到來的隊職員們都能夠感受到臺南於賽事籌辦上的用心。

體育局長陳良乾表示，除了3月2日開打的羽球資格賽外，緊接著8日於新營網球場辦理網球資格賽、次（9）日長榮大學有桌球資格賽、曾文市政願景園區有木球資格賽雙雙接力開打，3月底更有划船賽事提前展開。全中運是孕育未來國手的殿堂，也預祝小將們能在資格賽中搶下先機、一舉得勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法