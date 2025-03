達比修有。(資料照,法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕教士38歲日本強投達比修有備戰新賽季,今在模擬比賽中登板,對決白襪隊小聯盟打者,投3局猛飆6K。

根據日媒《日刊體育》報導,尚未在春訓熱身賽登板的達比修有,今天在模擬比賽投了3局,用球數49球,被敲5支安打、包括挨1轟,失掉4分,無保送,送出6次三振。

從達比修有手中開轟的白襪打者,是擁有大聯盟經驗的內野手達爾貝(Bobby Dalbec),他過往5年效力紅襪,生涯在大聯盟累積47轟,本季以小聯盟合約加盟白襪。

#Padres starting pitcher. Yu Darvish pitches 3 innings again CWS minor prospects on Field 2 in Peoria. Yu had 6 K's on 49 pitches. #GoPadres2025 pic.twitter.com/NbT7l3pBPq