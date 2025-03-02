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NBA》巴特勒缺陣、柯瑞29分無用 七六人轟垮勇士終止9連敗

2025/03/02 12:17

柯瑞。（美聯社）柯瑞。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕七六人今迎戰來犯的勇士，團隊在主場下起三分雨，轟出19記三分彈，在葛林姆斯（Quentin Grimes）繳出生涯新高44分領軍下，以126：119終止勇士5連勝，也中斷近期9連敗。

交易大限前來到勇士的巴特勒（Jimmy Butler）今因背部不適缺陣，也讓柯瑞（Stephen Curry）肩負更多重任，上半場拿下19分一枝獨秀，七六人前兩節團隊外線16投11中，命中率將近7成，取得67：55雙位數領先，葛林姆斯（Quentin Grimes）上半場三分球4投4中攻下20分。

葛林姆斯易籃後手感沒有冷卻，單節再拿18分，勇士則靠團隊5記三分球努力反撲，在決勝節開始前追到只剩6分差。前三節只拿5分的P.喬治（Paul George）末節也加入開火行列，不過勇士展現韌性緊咬比分，柯瑞在倒數7分13秒在七六人發生失誤後接獲希爾德（Buddy Hield）傳球快攻扣籃得手，也是他自2019年後再度上演灌籃秀，接下來他再助攻小裴頓（Gary Payton II）暴扣，勇士追到108：109只剩1分差。

兩隊隨後你來我往，今天手感同樣不俗的亞布塞萊（Guerschon Yabusele）跳出來飆進2記三分彈幫助七六人拉開差距，雖然葛林姆斯接下來3罰僅1中，讓比賽再添變數，P.喬治最後連拿4分，幫助球隊結束連敗低潮。

葛林姆斯今外線9投6中拿下生涯新高44分，烏布瑞（Kelly Oubre Jr）進帳20分，P.喬治挹注17分，亞布塞萊替補上陣收下18分。

勇士今7人得分超過雙位數仍輸球，柯瑞繳出29分、13助攻，波斯特（Quinten Post）16分、9籃板。

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