〔體育中心/綜合報導〕勇士今天對決七六人,「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)作壁上觀,一哥柯瑞(Stephen Curry)難以獨挑大樑,終場119:126輸球,不過柯瑞仍寫下特殊紀錄。

柯瑞今天上場36分鐘18投10中、三分12投5中,攻下29分13助攻5籃板1抄截。根據《StatMuse》數據,柯瑞加入哈登(James Harden)的行列,成為史上唯二生涯繳出超過50場「10助攻、5顆三分球」比賽的球員;至於哈登則是有73場。

值得一提的是,柯瑞還在決勝節剩下7分多鐘時,接獲隊友傳球後完成一記單手灌籃。根據NBA官方X帳號,這是柯瑞6年以來首度在比賽中灌籃。

