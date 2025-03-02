全中運羽球資格賽台南開打 全台2165名選手齊聚

114年全中運羽球資格賽2日起8天在台南新市區中信科大開打，全台22縣市2165名選手齊聚。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕「114年全國中等學校運動會」將於4月在台南市舉行，羽球資格賽今（2）起一連8天先開打，全台共有2165人參賽，爭取晉級會內賽機會。

全中運為全國中學生等級最高的綜合性運動賽會，預計將有22縣市近1萬8000名小將齊聚在台南，角逐各項競賽金盃，也是台南市睽違22年再度接辦全中運。

請繼續往下閱讀...

羽球賽資格賽今天率先於新市區的中信科技大學內的全民運動中心開打，各縣市選手們卯足全力，爭取勝利，今年參與人數較去年略增32人，主辦單位考量賽事緊湊，邀請國際穿線師駐場，提供選手即時穿線服務，讓選手能夠專心投注在賽事之中。

此次羽球資格賽高中組團體賽，將於4日及6日各產出4支隊伍晉級會內賽；國中組團體賽於3日及6日各產出4支隊伍晉級會內賽；個人賽則將於9日確定晉級會內賽名單。

體育局陳良乾局長表示，今年全中運共有4項競賽項目提前舉辦資格賽，除了羽球之外，網球資格賽將於8日在新營網球場登場，桌球資格賽則於9日在長榮大學舉行，木球資格賽也將於9日在曾文市政願景園區開打。另外，3月底還有划船賽事提前展開，歡迎民眾一同到場為小將們加油打氣。

市長黃偉哲表示，全中運雖然是中學生的運動賽會，但對於裁判、場館負荷、工作人力等工作，比起全國運動會更是一門大挑戰，全中運橫跨高男、高女、國男及國女等4大組別，隊職員人數比起全國運，更多出近6000人，羽球就是參賽人數大宗的其中一項，連假中動員裁判、工作人員等不下100人，就是希望能讓全國各縣市到來的隊職員們都能夠感受到台南於賽事籌辦上的用心。

114年全中運羽球資格賽2日起8天在台南新市區中信科大開打，全台22縣市2165名選手齊聚。（記者劉婉君攝）

114年全中運羽球資格賽2日起8天在台南新市區中信科大開打，全台22縣市2165名選手齊聚。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法