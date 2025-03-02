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中職》Fubon Angels宣布兩位成員畢業！ 預告有新成員加入

2025/03/02 15:18

富邦啦啦隊Fubon Angels今日「Thank You」兩位成員東東、朱朱。（取自臉書）富邦啦啦隊Fubon Angels今日「Thank You」兩位成員東東、朱朱。（取自臉書）

〔體育中心/綜合報導〕富邦啦啦隊Fubon Angels今日「Thank You」兩位成員東東、朱朱，並預告將有新成員加入。

Fubon Angels粉專發文表示：「自2017年加入Fubon Angels的東東，今年將從Fubon Angels畢業，即將開啟人生的全新篇章。在加入團隊之前，東東已擁有豐富的經驗，總是貼心待人，為身邊的 Angels 帶來滿滿的溫暖與安心感。她爽朗的笑容，不僅讓場上、場下充滿歡樂，也深深感染了所有人。感謝東東多年來的努力與付出！」

「自2018年成為Fubon Angels的朱朱，以清澈甜美的嗓音留下深刻印象，也用歌聲在賽程中為場上與場內的大家帶來無限力量。接下來，朱朱也將開啟她嶄新的旅程，祝福她在未來的道路上繼續發光發熱，帶給大家更多歡樂與感動！」

文中寫下：「感謝你們的付出與陪伴，以及帶來的溫暖與美好。希望未來無論身在何處，都能持續展現獨特魅力，閃耀屬於自己的光芒。接下來，也將有新成員加入，敬請騎士們隨時鎖定Fubon Angels官方粉專。」

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