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MLB》道奇主帥整人計畫大成功 大谷保時捷塞滿玩具球、Decoy成最大贏家

2025/03/02 15:48

大谷翔平與嬌妻真美子和愛犬Decoy。（資料照，圖片取自大谷IG）大谷翔平與嬌妻真美子和愛犬Decoy。（資料照，圖片取自大谷IG）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平日前對總教練羅伯斯（Dave Roberts）惡作劇，送他一輛「保時捷兒童車」，羅伯斯昨日也成功回整大谷，不過真正的贏家卻是大谷愛犬Decoy。

大谷翔平之前曾表示，如果奪冠的話，會考慮送保時捷給總教練羅伯斯，而去年成功拿下世界大賽冠軍後，沒想到大谷竟惡整總教練，羅伯斯日前一度在球團專用停車場找不到自己的轎車，只在自己停的位置上發現一輛保時捷兒童車。他問道奇工作人員，「這是翔平送來的？」羅伯斯笑說，「我說我要一輛車（真正的保時捷）。」並在影片最後說，「翔平，你是下一個，你的麻煩大了。」

羅伯斯復仇成功，道奇隊官方社群媒體X昨日PO出一段影片，大谷翔平去停車場牽車時，打開自家保時捷車門時發現塞滿許多玩具球，還附上一張羅伯斯得意大笑的照片，而且每顆玩具球都貼上羅伯斯的照片，讓大谷也不禁笑說：「現在扯平了！」

羅伯斯也特地錄製一段影片給大谷翔平，他說道：「翔平，你第一回合整到了我，現在該知道什麼叫報復了吧，看看這些球，每一顆上面都有我帥氣的臉龐，好好享受清理車子的這一刻吧！」

面對總教練精心策劃的復仇計畫，大谷無奈地說這沒有什麼好說的，並坦言清理上有點麻煩，而這些球全部變成大谷愛犬Decoy的玩具，大谷也在個人IG放上Decoy玩得不亦樂乎的照片和影片，Decoy成為這場惡作劇的最大贏家。

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