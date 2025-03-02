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台日賽》松本剛品嘗台灣美食 盼古林睿煬、孫易磊盡快成為球隊戰力

2025/03/02 15:19

松本剛。（記者林正堃攝）松本剛。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕日職火腿鬥士選手會長松本剛昨天賽後被球迷目擊現身饒河夜市，他表示，夜市很開心也很好玩，還嘗試一些台灣的美食，即便臭豆腐的味道對他還是強烈了點，仍很享受這次來台灣的遠征，期待古林睿煬、孫易磊可以盡快成為球隊的戰力。

松本指出，來台灣比賽很開心也很愉快，台北大巨蛋是很棒的球場，氣氛也非常特別，台灣的應援方式也很獨特，昨天確實有去饒河夜市，雖然人很多但氣氛很棒，感覺很有趣也很新鮮，「101大樓也上去了，小籠包也吃了，但是臭豆腐的味道還是強烈了一點。」

松本今年續任火腿選手會長，他認為，古林睿煬、孫易磊都很積極與隊友溝通，雖然還不是很理解日文，仍很努力想辦法透過翻譯，了解隊友想確實傳達的東西，他身為選手會長也盡可能透過各種方式進行交流，「大家都很歡迎他們的加入，雖然語言不通可能有點辛苦，感覺兩人都很享受在日本打球，這是很好的現象。」

松本在火腿打線擔任開路先鋒，2022年以打擊率0.347勇奪洋聯打擊王，他表示，第1棒是第1個上去攻擊的人，對球隊很重要，監督新庄剛志曾告訴他「身為第1棒不要擔心什麼，就積極揮棒去攻擊」，他一直把這些話放在心上。

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