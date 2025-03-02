MLB》嘗試兩顆全新球種！ 海盜火球狀元談春訓初登板狀況

史基斯。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜隊年輕王牌投手史基斯（Paul Skenes）於今日春訓初登板時嘗試了兩顆新球種來面對打者，對此他受訪時談到對於今天的投球表現及嘗試這兩顆新球種的心得。

史基斯今年在面對金鶯的比賽中，加入了卡特球和伸卡球兩種球路來面對打者，對此他在訪問時表示:「當我練習新球種時，我會試著找出這兩顆球種會如何互相影響，所以在今天的比賽中我試著把這兩種球控制在好球帶內，然後看看狀況如何。」

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此外，史基斯在去年春訓的每次出賽都只投了一局，但今年卻在第一次先發中就投了三局，對此海盜總經理薛爾頓（Derek Shelton）受訪時表示:「今年的狀況和去年有點不同，去年我們一整年都在監控他的局數和用球量，但今年我們已經確定他會是球隊輪值的一員，所以你會看到他在這段時間在投球上有更多不同的嘗試，總體來說這會是一個讓他面對不同球隊的好機會。」

最後史基斯也談到了自己新球季的目標，他希望自己的投球能更有效率，但他對於今天自己投3局共花了26球，失掉一分的結果並不那麼滿意:「如果只投了23球就退場，那代表我有把球都投進好球帶並取得出局數，但我今天做得並不是那麼好，但總會出現打者打得並不好但還是找到空檔穿出去的時候，此外我也利用今天的機會練習了一些新的球種，這些加起來就是造成今天投球有些狀況的主因。」

史基斯去年賽季繳出11勝3敗，防禦率1.96的好成績，最終他成功拿下國聯新人王，同時也在國聯塞揚獎票選中拿下第三名，這樣出色的表現不僅讓他成為海盜王牌先發，同時也是聯盟中最受矚目的年輕投手。

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