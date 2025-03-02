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NBA》上次灌籃是6年前KD助攻  柯瑞：今天是生涯最後一灌

2025/03/02 16:31

柯瑞睽違6年再度上演灌籃秀。（美聯社）柯瑞睽違6年再度上演灌籃秀。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕勇士今以119：126不敵七六人，中斷近期5連勝，一哥柯瑞（Stephen Curry）攻下29分獨木難支，不過睽違6年再度上演灌籃秀，他也宣布這將是生涯最後一灌。

柯瑞在末節倒數7分13秒在七六人發生失誤後接獲希爾德（Buddy Hield）傳球快攻扣籃得手，自2019年後再度上演灌籃秀，接下來他再助攻小裴頓（Gary Payton II）暴扣，勇士追到108：109只剩1分差，可惜反撲後繼無力，也讓七六人成功終止9連敗。

鮮少灌籃的柯瑞對上一次灌籃記憶猶新，今賽後被媒體問起時表示，記得6年前在主場接獲杜蘭特（Kevin Durant）助攻扣籃得手，但他當眾宣布，這將是最後一次灌籃。

柯瑞透露，勇士助理教練史戴克豪斯（Jerry Stackhouse）賽前練習時說想看自己灌籃一次，也是他灌籃後指著板凳席的原因，這位勇士當家球星說，因為今天膝蓋感覺不錯，所以才會想要嘗試，但未來可能還是只會選擇上籃就好，「這應該會是我生涯最後一次灌籃吧，我要宣布這是我最後一灌。」 

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