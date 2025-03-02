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台日賽》在大巨蛋敲出今年首轟 清宮幸太郎秀中文：我愛全壘打！

2025/03/02 17:17

台日賽》在大巨蛋敲出今年首轟 清宮幸太郎秀中文：我愛全壘打！清宮幸太郎。（記者林正堃攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿來台交流賽今天第2戰交手中信兄弟，以8：0完封對手。陣中25歲重砲清宮幸太郎在2局下敲出今年首轟。清宮受訪時開心地用中文說：「我愛全壘打！」

中信兄弟洋投德保拉在2局下遭火腿打爆，萬波中正先掃出一發3分砲，連續兩天開轟，上川畑大悟擊出三壘安打，五十幡亮汰敲安打回第4分，今川優馬也補上二壘安打再添1分，下一棒清宮幸太郎轟出右外野2分砲，也把德保拉打退場，火腿單局灌進7分，前兩局結束取得7：0領先。

台日賽》在大巨蛋敲出今年首轟 清宮幸太郎秀中文：我愛全壘打！清宮幸太郎。（記者林正堃攝）

這是清宮幸太郎今年的第一轟，他受訪時表示，「終於敲出全壘打了，讓自己鬆了一口氣，能在台灣球迷面前開轟，我很高興。」並用中文高喊「我愛全壘打！」

清宮幸太郎賽前受訪很感謝富邦悍將二軍打擊教練高國輝，指導他如何運用下半身的力量，「過去我在打擊時，比較是靠上半身的力量，他告訴我如何運用下半身的力量，現在上、下半身的力量連動做得很好，在春訓時也都有運用上。」

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