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TPBL》特攻新洋將好威！飛馳、馬可合轟73分率隊擒豹2連勝

2025/03/02 17:03

特攻飛馳。（聯盟提供）特攻飛馳。（聯盟提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕新北中信特攻今踢館桃園雲豹，在飛馳、馬可與謝亞軒都至少有30分貢獻下，以116：106拿下勝利，賽後戰績9勝12敗與第5名的雲豹只剩半場勝差。

特攻前役一口氣「開箱」兩位洋將馬可與飛馳成功在主場力退海神，今踢館雲豹，上半場馬可火力不俗，獨攬17分，加上飛馳也有12分貢獻，合力幫助特攻打完前兩節取得51：48領先。

特攻馬可。（聯盟提供）特攻馬可。（聯盟提供）

特攻長人奈森在第三節開始25秒後在籃下與林信寬勾手後雙雙倒地，吞下一次犯規與技術犯規，直接犯滿離場，不過特攻此節靠謝亞軒單節轟進5記三分彈拿下14分，帶著2分領先進入決勝節，末節新外援馬可與飛馳持續輸出，幫助特攻踢館成功。

特攻賽前場均得分83.3分是聯盟火力最疲軟的隊伍，今天團隊得分寫下本季新高，飛馳拿下37分有21分集中在第四節，單節得21分打破聯盟紀錄，先前紀錄為夢想家林俊吉、雲豹克羅馬和特攻德芬得16分。

板凳出發的馬可挹注36分、17籃板，謝亞軒外線12投8中拿下30分，單場8記三分球同樣締造聯盟新猷。

雲豹主力洋將克羅馬持續缺陣，高錦瑋繳出全隊最高24分，林信寬攻下13分，威廉斯拿下19分、11籃板，羅斯替補上陣收下18分。

特攻謝亞軒（中）。（聯盟提供）特攻謝亞軒（中）。（聯盟提供）

雲豹高錦瑋。（聯盟提供）雲豹高錦瑋。（聯盟提供）

雲豹林信寬。（聯盟提供）雲豹林信寬。（聯盟提供）

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