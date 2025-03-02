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NBA》國王全員皆兵擊退西部第5火箭 國王代教：讓我感到無比驕傲！

2025/03/02 18:35

拉文（左）、德羅森（右）。（路透社）拉文（左）、德羅森（右）。（路透社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕雖然國王當家中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）因左腿筋受傷，開賽1分鐘就被迫退場，但國王代理教練克里斯蒂（Doug Christie）找到應對方案，且全員挺身而出，最終以113：103成功擊敗火箭。

「我賽前就說過，這場比賽需要所有人。雖然沙波尼斯倒下了，這場勝利需要每個人的努力。」克里斯蒂在賽後受訪說道。

國王本場比賽展現了強大的進攻火力，共有6名球員得分上雙，團隊投籃命中率高達50.6%。而在防守端，小將艾利斯（Keon Ellis）扛起重任，在27分鐘內攻下12分、5籃板、1火鍋、1顆三分球，並締造生涯新高5次抄截，成為國王防線上的關鍵人物。

「我甚至不知道該怎麼形容 萊爾斯（Trey Lyles），他一直保持準備狀態，真的讓我非常驕傲。佛爾茲（Markelle Fultz）表現出色，瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）上場後也完美執行任務。」克里斯蒂說道。

克里斯蒂進一步表示：「拉拉維亞（Jake LaRavia）、克勞德（Jae Crowder）與麥克德莫（Doug McDermott），這些板凳球員都發揮了重要作用。替補球員之間的連結、犧牲與溝通，都是這場勝利的關鍵，而艾利斯依舊是場上特別的存在。」

「然後，你把球交給拉文（Zach LaVine）與德羅森（DeMar DeRozan），他們就能創造進攻機會，球隊展現出的戰鬥精神，讓我感到無比驕傲。」克里斯蒂讚揚今日上場的幾乎所有選手。

國王新中鋒瓦倫丘納斯頂替沙波尼斯後，上陣29分鐘，攻下15分、14籃板、1助攻、4抄截和3阻攻的表現，整體投籃命中率高達70%。

克里斯蒂稱讚道：「他真的太強了，而且懂得如何利用犯規，他差點就犯滿畢業了。但這場比賽很有對抗性，他也是個強硬的球員。搶下5個進攻籃板非常關鍵，這些都是沙波尼斯平常在場上會做到的事情。」

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