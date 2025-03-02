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NBA》勇士今年能打進西部決賽！ 退役老將上節目說明原因

2025/03/02 21:40

蓋伊。（資料照，美聯社）蓋伊。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士透過交易換到明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）後，近9場拿下7勝，對此曾打過勇士隊，先今已經退役的前鋒蓋伊（Rudy Gay）在《ESPN》的節目中談到勇士時就認為他們今年能打到西部決賽。

蓋伊在上周五《ESPN》的《Get Up》節目中談到勇士時直言:「是的，我相信他們能打進西部決賽，我覺得這對他們來說是可能的。」

對此蓋伊也說明他認為勇士在交易後整支球隊的改變，其中柯瑞在先前對上魔術的比賽狂砍56分幫助球隊獲勝，就是一個很好的例子:「基本上，巴特勒的加入就能有效讓球隊在防守上具有更多彈性，同時也在場上為柯瑞（Stephen Curry）分擔更多壓力，讓柯瑞能在場上舒服地做自己。

此外勇士還擁有D.格林（Draymond Green），他不只是聯盟最好的防守者之一，同時也已經維持很長一段時間了，在擁有兩個防守大將的狀態下，柯瑞能更專心的做好自己該扮演的角色。而巴特勒不只有防守，他也能提供進攻火力，他是那種能夠吸引對手包夾，同時還能在被包夾下找到隊友空檔的球員。」

巴特勒在來到勇士的八場比賽中，繳出場均16.4分、5.8籃板和5.6助攻的成績，同時勇士在他有上場的情況下，繳出7勝1敗的戰績，這樣的表現讓蓋伊認為勇士在交易後重新找回競爭力並非偶然，而是這筆交易真的有可能讓他們在季後賽走得更遠。

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