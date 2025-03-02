網球》捷克史上第3人 馬哈奇ATP500阿卡普科笑捧生涯首冠

馬哈奇在阿卡普科男網賽贏得職業生涯首座巡迴賽冠軍。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕馬哈奇（Tomas Machac）以7：6（8：6）、6：2擊敗西班牙對手福基納（Alejandro Davidovich Fokina），阿卡普科男網賽贏得職業生涯首座巡迴賽冠軍，也成為史上第3位笑捧ATP500等級金盃的捷克球員。

「終於能鬆口氣，因為這週太艱難了。尤其當我處於這種狀態，更不喜歡在決賽輸球。」第8種子馬哈奇強轟11記愛司，底線強抽掌控局面，歷經1小時37分鐘激戰出線，「很高興能獲勝，福基納打得非常、非常好，這是場辛苦的戰鬥。我的發球非常好，今天若不是靠著發球，無法直落二結束。」馬哈奇在這項墨西哥大賽5連勝，也跟上斯泰潘內克（Radek Stepanek）、伯蒂奇（Tomas Berdych）的腳步，榮膺第3位ATP500賽事掄元的捷克贏家。

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24歲的馬哈奇，週一最新世界男單排名將從25升至新高20席，賽後特地感謝教練瓦切克（Daniel Vacek）幫助他在緊張比賽中保持冷靜，「我有時對他很嚴厲，比賽期間大聲跟他說話。兩週前我告訴他，曾在重要賽事遭遇困難，甚至不知該如何處理，但是後來贏了，所以會試著更常跟他溝通。」

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