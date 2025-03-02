NBA》活塞近10場豪取9勝！坎寧安盛讚隊友杜倫

坎寧安（右2）、杜倫（右）。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕活塞在今日的比賽中以115：94 擊敗籃網隊。根據《CLUTCH POINTS》報導，中鋒杜倫（Jalen Duren）的全面爆發成為活塞勝利重要關鍵。賽後，活塞一哥坎寧安（Cade Cunningham）在賽後記者會上大讚杜倫的成長與影響力。

杜倫此役在禁區統治比賽，上場30分鐘，繳出18 分、11籃板、2助攻、2抄截的表現，並且送出6次火鍋，刷新個人生涯紀錄。

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「我認為他對我們體系的適應度提升了許多，這讓他更有信心地補防。他經常利用身體對抗，這對球隊來說至關重要，因為作為一名內線大個子，你必須守住禁區。」 坎寧安說道。

坎寧安進一步表示：「他真的很棒。我認為他是聯盟最頂尖的中鋒之一，也是我最喜歡的中鋒。他還會繼續進步，這個賽季他還有更多成長空間。」

杜倫在2月的比賽中，平均上場25.6分鐘，攻下13.6 分、11.7籃板、3.8助攻、0.9抄截、0.7火鍋的表現，幫助活塞在近10的比賽取得9勝1敗的佳績。

不僅如此，活塞開始在進攻端更多依賴杜倫，甚至多次讓他扮演進攻發起者。在2月的6場比賽中，他至少送出5次助攻，展現全能的內線策應能力，並成為活塞進攻端的重要支柱。

活塞總教練畢可史塔夫（J.B. Bickerstaff）也對杜倫近期的表現讚譽有加：「我們終於看到他一直以來具備的天賦，而現在他找到了一種穩定發揮的方式。」

「這段時間，他在攻防兩端都展現出統治力，他現在更理解自己作為禁區守護者的職責，並如何保護我們的禁區。他今晚送出6次火鍋，表現太不可思議了。」畢可史塔夫補充道。

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