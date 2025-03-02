TPBL》「雙神對決」痛宰戰神 海神終止2連敗重返聯盟第3

高雄全家海神摩爾斯。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕高雄全家海神今踢館台北台新戰神，靠摩爾斯攻下全隊最高23分、14籃板領軍，以99：80拿下勝利，終止近期2連敗，也重返聯盟第3位。

戰神昨力克龍頭新北國王締造主場6連勝，今與海神進行本季第5度的「雙神對決」，海神近期苦吞2連敗，排名也掉到聯盟第4，但本季前4次對決戰神拿下3勝。

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戰神今開賽下起三分雨打出15：7攻勢，不過隨後在海神防守加壓下進攻端變得難以施展，反被對手打出24：2的攻勢反擊。只是帶著31：19領先進入次節的海神，第二節命中率下滑、進攻當機，單節只拿16分，戰神則靠雷蒙恩和麥卡倫輪流輸出要回優勢，打完上半場取得48：47領先。

麥卡倫前兩節拿下全場最高14分，雷蒙恩進帳12分，海神則以摩爾斯13分最佳。

臺北台新戰神麥卡倫（左）。（記者陳志曲攝）



海神易籃後由艾德與克雷格輪流開火，「背靠背」出賽的戰神則出現疲態，海神成功帶著14分優勢進入決勝節，在末節持續加足火力，戰神下半場兩節合計只拿32分，無緣聯盟本季最長的7連勝。

海神今4人得分超過雙位數，除摩爾斯外，艾德也有23分、14籃板演出，克雷格替補上陣挹注17分，本土最佳為于煥亞的15分。

戰神方面，狀元雷蒙恩繳全隊最高18分，麥卡倫14分、5籃板、6助攻、6抄截，艾力克貢獻12分、7籃板，米勒11分。

高雄全家海神克雷格三分出手。（記者陳志曲攝）

高雄全家海神于煥亞（右）。（記者陳志曲攝）

臺北台新戰神雷蒙恩（左）。（記者陳志曲攝）



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