高球》吳佳晏鴻海女子賽18名為台將最佳 南韓黃裕敏奪冠進帳生涯最大筆獎金

吳佳晏並列18名為地主最佳。（TLPGA提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕TLPGA鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽於今在東方高爾夫俱樂部進行第四回合賽事，吳佳晏以4天低於標準1桿的287桿，並列第18名為地主最佳，冠軍由南韓選手黃裕敏拿下。

吳佳晏最後一回合抓下4博蒂、吞4柏忌，她自評整體表現算滿意，「今天沒辦法進一步拿到更前面的排名，不過這禮拜過程中還是出現很多很滿意的擊球，同時也透過場地的高難度挑戰讓我了解自己的不足之處，而這週如此困難的賽事洗禮，也等於讓我接下來到日本參加大金蘭花女子賽提早做好萬全準備。」

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2023、2024年在韓巡賽各拿下一勝的黃裕敏在高度壓力的最終回合，完全表現出極具宰制力的擊球結果，特別整回合在面對同樣困難的果嶺條件與旗位下，都能夠穩定收進平標準桿甚至在關鍵時刻成功抓鳥，幫助自己在最後一刻驚險封后，對此她表示：「能夠在今年第一場參賽獲勝真的相當開心，進入後九洞後我的木桿開球和各種長、短桿也愈打愈好，儘管最後一洞的推桿出現小失誤，收尾時不完美的吞下柏忌，但我覺得今天真的對自己的表現很滿意。」

黃裕敏在最終輪抓下1鷹、4博蒂、吞2柏忌，繳出68桿，以總桿277桿後來居上，1桿之差擊敗韓國名將申智愛，抱走27萬美元（約888萬台幣）的冠軍獎金，她也直呼這是生涯迄今獲得的最高額冠軍獎金，同時也藉由本週賽事吸取難得的大賽經驗下，期許自己今年在韓巡賽能夠至少再添一勝，甚至在下半年能夠前往美國參加美巡資格考，努力朝最高殿堂邁進。

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