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亞洲盃男籃》因傷退出資格賽第三階段 胡瓏貿有意願打外卡賽

2025/03/02 21:07

高雄全家海神胡瓏貿（右）。（記者陳志曲攝）高雄全家海神胡瓏貿（右）。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕高雄海神今以99：80擊敗台北台新戰神，終止2連敗低潮，主帥費雪肯定子弟兵在防守端的表現。

費雪指出，昨天戰神對上國王拿了106分，因此賽前就提醒球員防守是此役關鍵，也滿意團隊讓對手只拿下80分，且籃板多了對手16個、傳出22次助攻，都是能贏下比賽的關鍵。

海神本季5度對決戰神拿下4勝，對於打戰神特別順手，費雪認為，此役賽前制定策略奏效，也不諱言對手可能受到連兩天出賽影響，昨天球隊看了戰神與國王的比賽，花了不少時間準備，在防守端帶給對手不少壓迫，讓戰神只有31.5%的團隊命中率。

摩爾斯與艾德都繳23分、14籃板，本土最佳為于煥亞的13分，胡瓏貿上場20分鐘挹注9分。

胡瓏貿在1月18日面對夢想家之戰傷及左肩，雖入選亞洲盃資格賽第三階段名單，不過最後因傷退出，他賽後指出，傷勢還沒完全痊癒，還需要花時間復健。

亞洲盃資格賽外卡戰將在3月19日至21日於天母體育館登場，海神3月19日預計在TPBL例行賽出戰國王，目前聯盟尚未公布是否調整賽程。胡瓏貿表示，自己一直都有意願為國家隊效力，不過屆時還是得看聯盟、球隊與籃協的協調結果。

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