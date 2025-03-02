NBA》「士官長」不在就吞敗！柯瑞：沒能適應變化

柯瑞。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士今日在客場以119：126不敵近10場僅1勝的七六人。這場比賽勇士不僅吞下關鍵敗仗，也讓「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）加盟後帶來的氣勢受到重創。

勇士在一哥柯瑞（Stephen Curry）上場的36分鐘內淨勝對手12分，但在他休息的12分鐘內卻輸了19分，並讓柯瑞在賽後無奈表示：「我當然不可能打滿48分鐘，團隊應該要有能力在我不在場時，仍然穩定運行並建立信心。這不代表我們一定要在那些時間贏球，但至少要撐住比分，特別是在客場比賽，要讓我們有機會在半場結束前保持競爭力。」

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他進一步補充道：「我們得分很困難，發生了一些失誤。雖然下半場我們稍微修正了一點，但如果你對上一支如此拚命的球隊，卻讓他們取得16分的領先優勢，你能不能追回來，甚至贏得比賽，就完全是碰運氣了。」

進攻方面，勇士這場比賽高達14次上籃未進，且在首節最後2分鐘連續5投不進，還發生1次失誤，沒有拿到任何分數。進入第2節後更是9投僅中2，再加上一次失誤，導致比分瞬間被七六人逆轉。

勇士在防守端同樣陷入亂流，不僅頻繁出現輪轉錯誤，攻防轉換時反應遲鈍，甚至過度補防，導致七六人頻頻找到空檔投籃。儘管本季七六人三分命中率僅34.6%，排名聯盟第24，但此役七六人三分球命中率卻高達57.6%，並命中19顆三分球，讓勇士防線徹底崩潰。

不僅如此，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）和格林（Draymond Green）皆表現掙扎。波傑姆斯基在25分鐘內8投2中，僅得5分，三分球3投全失，正負值－16，全隊最差；格林雖貢獻13分、8籃板、8助攻，但也發生全隊最多的4次失誤，其中包含4次上籃放槍。

本場比賽，勇士雖然在比賽最後2分鐘追平戰局，但隨後卻被七六人打出一波8：3的攻勢，讓勇士無力回天，這讓柯瑞在賽後再度強調巴特勒的重要性：「他什麼都能做，我們與他建立起很好的化學反應與節奏，他影響著比賽的攻防兩端。自他來到球隊，我們總是能確保場上至少有他或者我其中一人。今天他缺陣，這改變了輪換，而我們沒能適應這個變化。」

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