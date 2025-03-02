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拳擊》奧運銅牌吳詩儀勇奪冠軍！開季改打57公斤級適應良好

2025/03/02 22:25

吳詩儀。（資料照，路透）吳詩儀。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕巴黎奧運銅牌吳詩儀開季遠征保加利亞就奏捷！她從女子60公斤級降至57公斤級，國際拳擊巡迴賽斯特蘭賈站小試身手，2連勝勇闖決賽之後，週日再接再厲，又以4：0擊敗哈薩克對手札賓別可娃（Aidana Zabynbekova），順利打下冠軍。

26歲的吳詩儀，杭州亞運女子60公斤級鍍銅，去年巴黎奧運同量級也首獲銅牌，今年初與教練討論後轉戰57公斤級。斯特蘭賈站首輪輪空的台將，8強起接連以5：0橫掃土耳其對手艾丁（Arife Yeliz Altin）、貝內克（Pinar Benek），決賽吳詩儀穩紮穩打，掌控節奏並發揮高度及臂長優勢，不斷壓制矮半個頭的札賓別可娃近身纏鬥，今年首冠到手，也為世界拳擊聯盟（World Boxing）3月底巴西舉辦的國際賽做好暖身備戰。

教練柯文明表示，吳詩儀雖然還在調整適應階段，轉換量級在擂台上的表現漸入佳境，這次以賽代訓的測試成果還不錯。至於巴黎奧運拿到女子66公斤級銅牌的「抗癌鬥士」陳念琴，此行則嘗試改打70公斤級，同樣強勢挺進冠軍戰，壓軸對手則為希臘康斯坦丁妮杜（Elisavet Konstantinidou）。

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