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經典賽》資格賽前兩場對巴西和中國 哥倫比亞派出德黑蘭、銳歐抗敵

2025/03/02 22:51

德黑蘭和銳歐。（資料照合成圖）德黑蘭和銳歐。（資料照合成圖）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2026年經典賽資格賽B組賽事將在明天點燃戰火，哥倫比亞要和巴西、中國和德國隊同組爭奪最後2個正賽名額。哥倫比亞總教練José Mosquera受訪透露3戰先發投手人選。

哥倫比亞明天首戰將對上巴西，總教練José Mosquera表示，大聯盟生涯累計81勝的34歲右投德黑蘭（Julio Teheran）將打頭陣，味全龍前洋投銳歐（Rio Gomez）將先發對戰中國，第3場對戰德國的先發投手要視前兩場的戰況而定，富邦悍將前洋投艾思凱（Luis Escobar）、瓦加斯（Víctor Vargas）和Adrián Almeida都有機會先發登板。

對於球隊目前的狀況，José Mosquera認為，此次資格賽對於每個人來說都是很重要的挑戰，不僅是他自己，對於很多球隊也是如此，他們要力拚重返大聯盟的機會，像是30歲外野手拉米瑞茲（Harold Ramírez）和德黑蘭，大家都渴望再度打進會內賽，「我們必須從第一局就全力以赴，這是短期賽事而非漫長的賽季，我相信我們是很有競爭力的球隊，攻守都非常全面。」

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