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經典賽》中國隊投手群13次四死球+4失誤 慘遭德國隊7局「扣倒」

2025/03/03 07:35

德國隊打爆中國隊。（法新社）德國隊打爆中國隊。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2026年經典賽資格賽B組賽事，中國隊今天碰上德國，未料中國隊投手群大崩盤，全隊合計投出13次四死球，加上發生4次守備失誤，中國隊最後在2比12、提前在第7局遭德國隊「扣倒」。而德國隊則是收下重要一勝。

中國隊首局靠陸昀的適時安打攻得1分，2局下中國隊華裔投手張彥倫（Yanlun Zhang）不穩，先是丟觸身球、被敲安、以及丟保送，讓德國攻佔滿壘。這時中國捕手李寧發生捕逸掉1分，德國隊再靠滾地球攻回1分超前比數。中國隊第3局靠李寧的適時安打，追成2比2平手。

不過，德國隊4局下展開攻勢，中國隊三壘手陸 昀發生傳球失誤，張彥倫被敲二壘安打後退場。接替投球的中國投手索旭迪連丟2次保送丟1分，接著被敲高飛犧牲打再失1分。

德國隊魯茲。（法新社）德國隊魯茲。（法新社）

德國隊5局下先靠觸身球、以及中國隊左外野手邢文彬守備失誤，攻佔二、三壘，萊瑞（Shawn Larry）敲出二壘安打攻回2分，德國隊以6比2領先。

第7局德國隊靠魯茲（Donald Lutz）兩分砲，赫爾米格（Lou Helmig）適時安、鄧恩（Lucas Dunn）二壘安，以及鮑姆加特（Simon Baumgardt）選到再見保送，單局灌進6分，讓德國隊最後提前在第7局，以12比2「扣倒」中國隊。

中國隊全場9安比對手德國多1支，但中國隊5名投手合計丟出10次保送、3次觸身球，加上防守出現4次失誤成敗因。張彥倫先發3局失4分2分自責吞敗。

德國隊先發投手索爾巴克（Markus Solbach）主投6.1局被敲8安，失掉2分，賞6次三振，為德國隊摘下首戰勝利。

本屆經典賽資格賽B組賽事，德國和中國、哥倫比亞、巴西要爭取兩張會內賽門票。

張彥倫。（法新社）張彥倫。（法新社）

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