MLB》「台灣怪力男」李灝宇夯長打首安出爐！ 鄭宗哲同場猛敲雙安

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽海盜今天交手老虎,兩位台灣好手鄭宗哲和李灝宇同場較勁,都有安打貢獻,表現亮眼。

海盜在6上走馬換將,鄭宗哲替補上場鎮守游擊,7下迎來首打席,敲出左外野安打、擊球初速100.6英哩,9下再度上場,擊出二壘方向內野安打,鄭宗哲此役2打數都敲安,打擊率上升至0.300。

效力老虎的「台灣怪力男」李灝宇,則在6局下半上場代守二壘,7上獲得打擊機會,李灝宇掃出中外野二壘安打,春訓首安終於出爐,揮別先前10打數繳白卷的低潮。

李灝宇敲出長打後,靠著隊友延續攻勢跑回分數,老虎這局鯨吞5分,一舉奠定勝基。李灝宇8上身為首名打者上場,打出三壘滾地出局,今日2打數敲1安,賽後打擊率0.083,終場老虎以10:4收勝。

Hao-Yu Lee with a double to right center that Konnor Griffin nearly made a spectacular grab on, and then Andrew Navigato with a single. pic.twitter.com/0M94kgx32D