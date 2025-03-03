MLB》「台灣怪力男」李灝宇夯長打首安出爐！ 鄭宗哲同場猛敲雙安

李灝宇。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽海盜今天交手老虎，兩位台灣好手鄭宗哲和李灝宇同場較勁，都有安打貢獻，表現亮眼。

海盜在6上走馬換將，鄭宗哲替補上場鎮守游擊，7下迎來首打席，敲出左外野安打、擊球初速100.6英哩，9下再度上場，擊出二壘方向內野安打，鄭宗哲此役2打數都敲安，打擊率上升至0.300。

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效力老虎的「台灣怪力男」李灝宇，則在6局下半上場代守二壘，7上獲得打擊機會，李灝宇掃出中外野二壘安打，春訓首安終於出爐，揮別先前10打數繳白卷的低潮。

李灝宇敲出長打後，靠著隊友延續攻勢跑回分數，老虎這局鯨吞5分，一舉奠定勝基。李灝宇8上身為首名打者上場，打出三壘滾地出局，今日2打數敲1安，賽後打擊率0.083，終場老虎以10：4收勝。

Hao-Yu Lee with a double to right center that Konnor Griffin nearly made a spectacular grab on, and then Andrew Navigato with a single. pic.twitter.com/0M94kgx32D — Tigers ML Report （@tigersMLreport） March 2, 2025

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