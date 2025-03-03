MLB》大谷翔平先發出擊敲安！ 道奇世界大賽MVP佛里曼開轟（影音）

大谷翔平。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕昨日休兵的道奇日本巨星大谷翔平，今在春訓熱身賽交手白襪，先發出擊2打數敲1安，終場道奇6：3贏球。

大谷翔平今打第1棒指定打擊，首打席在滿球數下，白襪先發右投馬丁（Davis Martin）丟出外角滑球，大谷沒揮棒吞下三振。

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大谷4下迎來第二打席，鎖定第一球出棒敲出中外野安打，打擊率提升至0.400，大谷此役只打2打席就「打卡下班」。

道奇終場6：3擊敗白襪，去年世界大賽MVP佛里曼（Freddie Freeman）和「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernández）都有開轟演出。

道奇王牌強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今日先發2局退場，被打1支安打無失分，送出2次三振，防禦率下修至6.00。

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