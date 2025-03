經典賽》德國魯茲開轟重擊中國隊 現場熱情球迷歡呼讓他很驚訝

德國隊老將魯茲。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕2026年經典賽資格賽B組賽事在美國亞利桑納圖森(Tucson)開打,德國隊36歲老將魯茲(Donald Lutz)今天貢獻一發兩分砲,單場獲3次四死球,幫助德國隊提前在第7局以12比2「扣倒」中國隊。曾待過大聯盟紅人隊的魯茲直呼,「這真的很棒,感覺就像在家鄉比賽。」

魯茲的父親是美國人,母親是德國人,小時候隨父母搬至德國,他在14歲開始接觸棒球,之後成為德國棒球隊一員。魯茲在2007年與紅人隊簽約,展開美職生涯。魯茲曾在2013年、2014年待過大聯盟賽場,合計出賽62場,累積1轟、9打點,平均打擊率2成11。

根據經典賽官網報導,魯茲曾一度從退休又復出,加入澳職布里斯本俠盜,這個冬天為WBC資格賽作準備。魯茲說,自己後來搬至澳洲,休息一段時間。

魯茲在第7局轟出兩分砲後,還指著球衣前面德國隊的字樣。他賽後笑說,「我知道我母親正在看比賽。」德國隊贏球後也感謝現場熱情的球迷,魯茲直呼,「我有一段時間沒回德國,但這裡有許多德國隊球衣,還有各式各樣的帽子,這真的太棒了,感覺就像在家鄉比賽一樣。」

索爾巴克。(法新社)

德國隊33歲先發投手索爾巴克(Markus Solbach)也是球隊贏球功臣之一,他主投6.1局被敲8安,失掉2分,賞6次三振,為德國隊摘下首戰勝利。索爾巴克此戰用87球,代表本屆資格賽無法再出賽。

索爾巴克前6局投完已經用超過80球,他在第7局仍登板投球。索爾巴克說,「我知道自己會上場投第7局,因為教練沒有把我換下。作為先發投手,你要一直投到教練過來跟你握手為止。」

