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經典賽》德國魯茲開轟重擊中國隊 現場熱情球迷歡呼讓他很驚訝

2025/03/03 08:42

德國隊老將魯茲。（法新社）德國隊老將魯茲。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2026年經典賽資格賽B組賽事在美國亞利桑納圖森（Tucson）開打，德國隊36歲老將魯茲（Donald Lutz）今天貢獻一發兩分砲，單場獲3次四死球，幫助德國隊提前在第7局以12比2「扣倒」中國隊。曾待過大聯盟紅人隊的魯茲直呼，「這真的很棒，感覺就像在家鄉比賽。」

魯茲的父親是美國人，母親是德國人，小時候隨父母搬至德國，他在14歲開始接觸棒球，之後成為德國棒球隊一員。魯茲在2007年與紅人隊簽約，展開美職生涯。魯茲曾在2013年、2014年待過大聯盟賽場，合計出賽62場，累積1轟、9打點，平均打擊率2成11。

根據經典賽官網報導，魯茲曾一度從退休又復出，加入澳職布里斯本俠盜，這個冬天為WBC資格賽作準備。魯茲說，自己後來搬至澳洲，休息一段時間。

魯茲在第7局轟出兩分砲後，還指著球衣前面德國隊的字樣。他賽後笑說，「我知道我母親正在看比賽。」德國隊贏球後也感謝現場熱情的球迷，魯茲直呼，「我有一段時間沒回德國，但這裡有許多德國隊球衣，還有各式各樣的帽子，這真的太棒了，感覺就像在家鄉比賽一樣。」

索爾巴克。（法新社）索爾巴克。（法新社）

德國隊33歲先發投手索爾巴克（Markus Solbach）也是球隊贏球功臣之一，他主投6.1局被敲8安，失掉2分，賞6次三振，為德國隊摘下首戰勝利。索爾巴克此戰用87球，代表本屆資格賽無法再出賽。

索爾巴克前6局投完已經用超過80球，他在第7局仍登板投球。索爾巴克說，「我知道自己會上場投第7局，因為教練沒有把我換下。作為先發投手，你要一直投到教練過來跟你握手為止。」

德國隊與中國隊之戰。（法新社）德國隊與中國隊之戰。（法新社）

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