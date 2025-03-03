晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》吉田正尚熱身賽首戰敲2安3打點 畢爾勒紅襪首秀2局賞4K

2025/03/03 09:02

吉田正尚。（路透）吉田正尚。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪日籍好手吉田正尚今天迎來本季大聯盟熱身賽首次出賽，吉田單場貢獻2安、進帳3分打點，從道奇轉戰紅襪的畢爾勒（Walker Buehler）也交出2局4K好投，紅襪最後以6比4擊敗大都會。

吉田正尚上季出賽108場，交出10轟、56分打點，打擊率2成80的成績。吉田在休賽季動右肩手術，春訓期間初期仍在做復健，直到今天才首次在熱身賽出賽，擔任先發第5棒指定打擊。

吉田正尚首打席鎖定第一球，就揮出右外野二壘安打攻回2分。吉田在第二打席敲帶有1分打點的一壘安打，第三打席則敲飛球出局。總計吉田正尚全場3打數2安3打點。

「無論結果如何，我能夠在從首打席第一球攻擊，這讓我感覺非常棒。」旅美生涯進入第三年的吉田正尚說，「我正努力在開幕戰前做好準備。」

去年道奇隊奪冠功臣之一的30歲右投畢爾勒，今年以1年2105萬美元加入紅襪。畢爾勒今天也是本季熱身賽初登板，主投2局賞4次三振無失分，僅被敲1安。

這次畢爾勒生涯首次穿上非道奇隊的球衣登板，他表示，「當然，新的環境，但我們已經在這裡待了幾個星期，有點適應了。我很高興穿上這件球衣，和這支球隊一起比賽。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中