MLB》吉田正尚熱身賽首戰敲2安3打點 畢爾勒紅襪首秀2局賞4K

吉田正尚。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪日籍好手吉田正尚今天迎來本季大聯盟熱身賽首次出賽，吉田單場貢獻2安、進帳3分打點，從道奇轉戰紅襪的畢爾勒（Walker Buehler）也交出2局4K好投，紅襪最後以6比4擊敗大都會。

吉田正尚上季出賽108場，交出10轟、56分打點，打擊率2成80的成績。吉田在休賽季動右肩手術，春訓期間初期仍在做復健，直到今天才首次在熱身賽出賽，擔任先發第5棒指定打擊。

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吉田正尚首打席鎖定第一球，就揮出右外野二壘安打攻回2分。吉田在第二打席敲帶有1分打點的一壘安打，第三打席則敲飛球出局。總計吉田正尚全場3打數2安3打點。

「無論結果如何，我能夠在從首打席第一球攻擊，這讓我感覺非常棒。」旅美生涯進入第三年的吉田正尚說，「我正努力在開幕戰前做好準備。」

去年道奇隊奪冠功臣之一的30歲右投畢爾勒，今年以1年2105萬美元加入紅襪。畢爾勒今天也是本季熱身賽初登板，主投2局賞4次三振無失分，僅被敲1安。

這次畢爾勒生涯首次穿上非道奇隊的球衣登板，他表示，「當然，新的環境，但我們已經在這裡待了幾個星期，有點適應了。我很高興穿上這件球衣，和這支球隊一起比賽。」

Welcome back, Masataka Yoshida!



Smokes a ground-rule double with the bases loaded in his first AB of the spring. Find a way to get him in this lineup. pic.twitter.com/EAlnXN8Ebk — Tyler Milliken （@tylermilliken_） March 2, 2025

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