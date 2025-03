MLB》吉田正尚熱身賽首戰敲2安3打點 畢爾勒紅襪首秀2局賞4K

吉田正尚。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕紅襪日籍好手吉田正尚今天迎來本季大聯盟熱身賽首次出賽,吉田單場貢獻2安、進帳3分打點,從道奇轉戰紅襪的畢爾勒(Walker Buehler)也交出2局4K好投,紅襪最後以6比4擊敗大都會。

吉田正尚上季出賽108場,交出10轟、56分打點,打擊率2成80的成績。吉田在休賽季動右肩手術,春訓期間初期仍在做復健,直到今天才首次在熱身賽出賽,擔任先發第5棒指定打擊。

吉田正尚首打席鎖定第一球,就揮出右外野二壘安打攻回2分。吉田在第二打席敲帶有1分打點的一壘安打,第三打席則敲飛球出局。總計吉田正尚全場3打數2安3打點。

「無論結果如何,我能夠在從首打席第一球攻擊,這讓我感覺非常棒。」旅美生涯進入第三年的吉田正尚說,「我正努力在開幕戰前做好準備。」

去年道奇隊奪冠功臣之一的30歲右投畢爾勒,今年以1年2105萬美元加入紅襪。畢爾勒今天也是本季熱身賽初登板,主投2局賞4次三振無失分,僅被敲1安。

這次畢爾勒生涯首次穿上非道奇隊的球衣登板,他表示,「當然,新的環境,但我們已經在這裡待了幾個星期,有點適應了。我很高興穿上這件球衣,和這支球隊一起比賽。」

