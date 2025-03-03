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MLB》改守外野的金手套二壘「阿土伯」艾圖維 有失誤也有美技

2025/03/03 09:50

艾圖維。（資料照，美聯社）艾圖維。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太空人9屆明星二壘手「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）今年改守外野防區。太空人今天在熱身賽以3比4敗給國民，艾圖維有1次守備美技、卻也有1次守備失誤。

艾圖維此戰擔任開路先鋒鎮守左外野，國民隊1局上2出局攻占一、二壘，國民打者魯伊茲（Keibert Ruiz）敲滾地球讓太空人游擊手吉洛梅（Luis Guillorme）發生守備失誤，艾圖維傳本壘時又發生傳球失誤，讓太空人跑回1分。下一棒的國民卡爾（Alex Call）敲安再攻回1分。

不過，艾圖維在第三局跑到左外野全壘打牆警戒區接殺深遠飛球，展現一次精彩的守備。艾圖維全場3打數1安，本季熱身賽6打數1安，其打擊率為1成67。

艾圖維坦言，首局的傳球失誤是他倉促地把球傳至壘，「下一場比賽，我就會知道自己要傳球的方向，需要做出調整。」

艾圖維近年在二壘的防守表現下滑，他在2024年的出局製造值（Outs Above Average, OAA）為「-9」是生涯最差。這也讓艾圖維今年將以外野手身分出發。

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