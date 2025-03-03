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MLB》讓大谷翔平慶祝「揮空」 道奇代班一壘指坦言：如果還有下次...

2025/03/03 09:48

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天站上一壘後，歪頭做出「頭碰頭」慶祝動作，卻因為代班的一壘指布里斯（Emmanuel Burriss）沒有意識到形成「揮空」，布里斯受訪笑說當下沒反應過來。

道奇今天兵分兩路作戰，一壘指導教練伍德沃德（Chris Woodward）參加客場對運動家之戰，而主場的賽事，由3A打擊教練布里斯臨時擔任一壘指，他因為沒有意識到大谷的慶祝動作，形成逗趣一幕。

對於讓大谷「揮空」，布里斯受訪時直呼：「這對我來說是第一次，完全沒預料到他會這麼做，我一直以為這是他和麥卡洛（Clayton McCullough）之間的習慣呢。」麥卡洛上季擔任道奇一壘指導教練，本季接下馬林魚兵符。

布里斯表示：「所以當下我有點驚訝，完全沒準備好，如果下次還有機會，我一定會好好反應過來！」

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