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MLB》想爭取先發的洋基明星右投史卓曼 熱身賽防禦率高達9.82

2025/03/03 10:59

史卓曼。（路透）史卓曼。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季想力爭先發投手的洋基33歲明星投手史卓曼（Marcus Stroman），今天在大聯盟熱身賽先發2.2局失4分，洋基最後以1比11敗給勇士。

史卓曼首局在2出局後，先後被勇士強打萊利（Austin Riley）、歐森（Matt Olson）各敲陽春砲，單局失掉2分。史卓曼在第三局再被萊利敲二壘安打失1分，該半局2出局後退場，留下三壘的殘壘。接替的洋基投手H.寇恩（Harrison Cohen）被勇士庫柏（Garrett Cooper）敲二壘安再失1分。

總計史卓曼共投2.2局被敲4安，失掉4分，外加1次觸身球，賞1次三振，吞本季熱身賽首敗。史卓曼今年在熱身賽先發2場，防禦率高達9.82。

根據《紐約郵報》報導，史卓曼賽後表示，「整體來說，我的身體狀況非常好，只是丟出一些不好的球，讓對手逮到。」

史卓曼去年1月以2年3700萬美元加盟洋基，他在上季出賽30場有29場先發，交出10勝9敗、防禦率4.31的成績，史卓曼由於表現欠佳，未能進入洋基隊季後賽名單，這也讓史卓曼在休賽季陷入交易傳聞。但史卓曼最後仍留在條紋軍，本季薪水為1800萬美元。

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