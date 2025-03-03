MLB》巨人南韓好手李政厚單場2安 熱身賽打擊率升至4成

李政厚。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人韓籍好手李政厚今天在熱身賽單場貢獻2安，前塞揚左投雷伊（Robbie Ray）主投3局賞6次三振，巨人終場以9比5擊敗天使。

李政厚此戰擔任第三棒中外野手，首打席敲一壘安打，巨人隊靠查普曼（Matt Chapman）適時安、恩卡納西昂（Jerar Encarnacion）清壘長打，首局就打進4分。李政厚第3局再敲一壘安打，該半局巨人靠安打、保送擠回分數、以及暴投，單局再拿4分。

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李政厚本季在熱身賽出賽6場，共15打數敲6安，有1轟、2打點，選到2次保送，打擊率4成，整體攻擊指數（OPS）為1.167。

李政厚在2023年12月與巨人簽下6年1.13億美元的大約（約新台幣37億），未料去年5月13日因守備時撞牆導致左肩受傷整季報銷，上季留下出賽37場交出2轟、8打點，打擊率2成62的成績。

雷伊是2021年的美聯塞揚獎得主，他在2023年動刀治療左肩傷勢，去年1月被水手隊交易至巨人，上季出賽7場留下3勝2敗防禦率4.70的成績。

雷伊本季在春訓熱身賽2場先發，共投5局無失分，合計被敲2安，賞9次三振。

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