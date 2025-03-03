晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》巨人南韓好手李政厚單場2安 熱身賽打擊率升至4成

2025/03/03 12:35

李政厚。（資料照，美聯社）李政厚。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人韓籍好手李政厚今天在熱身賽單場貢獻2安，前塞揚左投雷伊（Robbie Ray）主投3局賞6次三振，巨人終場以9比5擊敗天使。

李政厚此戰擔任第三棒中外野手，首打席敲一壘安打，巨人隊靠查普曼（Matt Chapman）適時安、恩卡納西昂（Jerar Encarnacion）清壘長打，首局就打進4分。李政厚第3局再敲一壘安打，該半局巨人靠安打、保送擠回分數、以及暴投，單局再拿4分。

李政厚本季在熱身賽出賽6場，共15打數敲6安，有1轟、2打點，選到2次保送，打擊率4成，整體攻擊指數（OPS）為1.167。

李政厚在2023年12月與巨人簽下6年1.13億美元的大約（約新台幣37億），未料去年5月13日因守備時撞牆導致左肩受傷整季報銷，上季留下出賽37場交出2轟、8打點，打擊率2成62的成績。

雷伊是2021年的美聯塞揚獎得主，他在2023年動刀治療左肩傷勢，去年1月被水手隊交易至巨人，上季出賽7場留下3勝2敗防禦率4.70的成績。

雷伊本季在春訓熱身賽2場先發，共投5局無失分，合計被敲2安，賞9次三振。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中