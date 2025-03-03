北院審巨塔布拉合約案是否傳喚防護員 原、被告看法不同

北院今日再度開審巨塔布拉（見圖）合約案，布拉、台鋼球團就傳喚桂姓防護員到庭作證持不同看法。（資料照，記者溫于德攝）

〔記者溫于德／台北報導〕已成台灣女婿的226公分印度籍巨塔藍球員布拉（Gursimran Singh Bhullar），對台鋼獵鷹籃球隊提告主張雙方契約關係存在，並按月給付美金2萬6250元以及一筆美金708.33元。台北地院上午再度開庭，布拉委任律師聲請傳喚桂姓防護員作證，台鋼委任律師指桂目前仍任職台鋼，其證詞證明力恐有問題。

布拉今仍在律師陪同下，親自出庭，當庭則由律師代為發言。律師請求傳喚桂姓防護員、助理教練，原因在於這兩人實際上會幫布拉安排復健及訓練，可證明布拉沒有怠於配合的情況，至於證人姓名、聯絡方式會於庭後透過書狀陳報。

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台鋼委任律師則聲請傳喚一名趙姓醫師，並指桂姓防護員目前仍任職台鋼，擔心其證詞會有證明力的問題，再者，證人只能提供相關見聞，無法就布拉傷勢為何拖至15個星期仍未恢復，做出解釋或判斷。

布拉委任律師回應，傷勢需15週復原並非本案違約事由，趙姓醫師也只有替布拉看診一次，如有必要，應該傳喚後續替布拉看診的醫師作證，故請求傳喚陳姓醫師到庭。

法官庭末定4月23日上午再度開庭時傳喚醫師到庭。

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