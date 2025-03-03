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經典賽》大聯盟生涯81勝的德黑蘭6局好投 哥倫比亞首戰完封巴西

2025/03/03 11:47

德黑蘭。（法新社）德黑蘭。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕第六屆經典賽資格賽B組賽事，哥倫比亞今天碰上巴西隊，前大聯盟勇士隊34歲明星投手德黑蘭（Julio Teheran）今天主投6局僅被敲1安、沒有失掉分數，哥倫比亞打線全場敲出10安，終場哥倫比亞以5比0完封巴西，取得小組賽首勝。

哥倫比亞陣中唯一現役大聯盟選手、本季效力運動家的資深三野手厄謝拉（Gio Urshela），第2局擊出三壘安打，並靠隊友滾地球護送跑回球隊第1分。第4局布爾瓦斯（Brayan Buelvas）適時安，為哥倫比亞再添1分。

哥倫比亞隊第6局靠馬里亞加（Jesus Marriaga）、F.阿庫尼亞（Francisco Acuna）的二壘安打追加2分。第7局巴西隊投手Arthur Tsujiguchi發生暴投，讓哥倫比亞再拿1分。

生涯在大聯盟累積81勝的德黑蘭，他今天主投6局用54球，只被對手用突襲短打跑出內野安，賞4次三振，為哥倫比亞搶下B組小組賽首勝。

目前效力日職西武獅的日裔巴西右投高橋波，主投2.1局被敲5安，失掉1分吞敗。巴西全場有3支安打，大聯盟名將 拉米瑞茲（Manny Ramirez）的19歲二兒子盧卡斯．拉米瑞茲（Lucas Ramirez）全場4打數1安。

高橋波。（法新社）高橋波。（法新社）

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