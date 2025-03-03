經典賽》台灣隊違規使用電子設備 遭WBC官方罰款2萬美元

台灣隊。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／綜合報導〕台灣隊雖取得第六屆世界棒球經典賽資格賽Ａ組晉級資格，卻因為違反電子設備使用規定，遭到經典賽官方罰款2萬美元。

有自媒體在社群發文，台灣隊2月21日首戰西班牙比賽期間，中華職棒聯盟相關人員違規使用電子設備，遭經典賽官方罰款2萬美元，聯盟對此回應，確實有協助搬運的同仁在放裝備的辦公室使用手機，罰款會由聯盟繳納，並針對此事再加強教育並改進。

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據了解，出現在現場的電子設備還有筆記型電腦與影印機，中職人員當時正使用影印機列印情蒐資料，經典賽官方人員發現後立刻制止，並把無證件人員逐出休息室，隔日又發現違規設備並未移出，隨即提報大會進行裁罰，中職也被大聯盟告誡，若再犯，最嚴重可能失去參賽資格。

經典賽相關規定比照大聯盟，比賽期間禁止使用手機、智慧型手機、智慧手錶、電腦、筆記型電腦、平板電腦、對講機或任何能夠傳輸訊號的電子或無線設備等電子設備，只能使用獲得經典賽公司（WBCI）核准的無通訊功能平板電腦。

此外，比賽期間包括教練、球員、訓練員、翻譯，以及在休息區或牛棚中的任何人員，不得在休息區、牛棚或球場附近使用或持有電子設備，凡是場上人員看得到的地方都禁止安裝電視、監視器。

為防止球隊利用同步影像進行戰術解析，經典賽官方也規定，台北大巨蛋現場環廊螢幕與場內大螢幕的畫面播放，不得與比賽同步，必須延遲12至15秒，避免影響比賽的公平性。

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