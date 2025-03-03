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中職》大聯盟生涯81勝的德黑蘭 古巴記者爆料收到台灣球隊報價

2025/03/03 13:01

德黑蘭。（資料照，法新社）德黑蘭。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前大聯盟勇士隊34歲明星投手德黑蘭（Julio Teheran），目前為哥倫比亞出征第六屆經典賽資格賽，他今天交出6局無失分好投，幫助哥倫比亞以5比0完封巴西。根據古巴記者羅梅洛（Francys Romero）今天在社群媒體X上指出，德黑蘭有收到台灣球隊的報價。

羅梅洛在X上發文說，根據消息透露，德黑蘭收到數支大聯盟球隊開出的小聯盟合約，以及來自台灣職業球隊的報價，但他還沒有決定自己的下一步。

德黑蘭曾在2014年、2016年勇士隊時期入選明星賽，他在2023年效力釀酒人，整季出賽14場有11場先發，戰績3勝5敗、防禦率4.40。德黑蘭上季為大都會出賽1場，僅投2.2局失4分、防禦率13.50。

德黑蘭生涯在大聯盟有14年資歷，效力過勇士、天使、老虎、釀酒人、大都會，累積81勝、平均防禦率3.85。

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