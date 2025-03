中職》大聯盟生涯81勝的德黑蘭 古巴記者爆料收到台灣球隊報價

德黑蘭。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕前大聯盟勇士隊34歲明星投手德黑蘭(Julio Teheran),目前為哥倫比亞出征第六屆經典賽資格賽,他今天交出6局無失分好投,幫助哥倫比亞以5比0完封巴西。根據古巴記者羅梅洛(Francys Romero)今天在社群媒體X上指出,德黑蘭有收到台灣球隊的報價。

羅梅洛在X上發文說,根據消息透露,德黑蘭收到數支大聯盟球隊開出的小聯盟合約,以及來自台灣職業球隊的報價,但他還沒有決定自己的下一步。

德黑蘭曾在2014年、2016年勇士隊時期入選明星賽,他在2023年效力釀酒人,整季出賽14場有11場先發,戰績3勝5敗、防禦率4.40。德黑蘭上季為大都會出賽1場,僅投2.2局失4分、防禦率13.50。

德黑蘭生涯在大聯盟有14年資歷,效力過勇士、天使、老虎、釀酒人、大都會,累積81勝、平均防禦率3.85。

