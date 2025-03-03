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NBA》東契奇29分率隊擊沉快艇 湖人6連勝登上西部第2

2025/03/03 13:06

東契奇（右）、詹姆斯（左）。（美聯社）東契奇（右）、詹姆斯（左）。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人今在主場迎戰快艇，靠東契奇（Luka Doncic）繳出29分、9助攻，以108：102拿下6連勝，賽後戰績38勝21敗，取代金塊攀上西部第2。

湖人前天在東契奇31分領軍下以106：102擊敗快艇，兩隊休兵一天後今再度碰頭，也是本季例行賽洛城內戰最終章。另外，詹姆斯賽前生涯例行賽得分41820分，季後賽8162分，今天只要再拿18分就能締造生涯5萬分里程碑。

湖人今少了兩名大將，日籍前鋒八村壘因膝蓋傷勢持續缺陣，前一戰因小腿拉傷提前退場的里維斯（Austin Reaves）也無法出賽，不過首節靠東契奇能裡能外獨攬12分建立34：28的優勢，次節柯奈特（Dalton Knecht）在外線放冷箭，快艇手感則更加慘淡，單節只拿15分，紫金大軍打完上半場取得56：43領先。

湖人易籃後加足火力，一度將領先擴大至21分，快艇節末靠哈登（James Harden）輸出打出8：0攻勢反擊，在末節將差距縮小至個位數。詹姆斯在倒數7分鐘外線破網，距離5萬分只剩1分，不過可能因為要幫助詹姆斯締造紀錄，湖人團隊末節進攻節奏大亂，也讓快艇逐漸追近比分。

詹姆斯在最後30秒湖人領先5分之際賞了鄧恩（Kris Dunn）一記關鍵追魂鍋，雖一開始被吹妨礙中籃不過湖人挑戰成功，接下來芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）搶到防守籃板、2罰1中，助隊以6分差帶走勝利。

詹姆斯最後收下17分、9助攻，僅差1分就能締造5萬分里程碑，柯奈特也有19分進帳，快艇方面以雷納德33分最佳，鄧恩挹注15分，哈登拿下13分、8助攻。

東契奇（左）、詹姆斯（右）。（美聯社）東契奇（左）、詹姆斯（右）。（美聯社）

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