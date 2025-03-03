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中職》澳職「類旅外」收穫滿滿 林子崴、姚杰宏分享心得

2025/03/03 14:22

林子崴。（統一獅提供）林子崴。（統一獅提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕中華職棒與澳洲職棒布里斯本俠盜隊合作，於去年年底與今年初讓中職6隊選手分兩梯次參與澳職例行賽，獅隊派出投手林子崴與姚杰宏先後前往交流，兩人都是第一次體驗「類旅外」生活，也都表示這次的澳洲行在投球想法與細節上有滿滿的收穫。

去年球季林子崴原是球隊先發投手人選之一，不過開季前受到左手手肘骨刺影響，再度動刀，直到球季末才重返一軍，並跟隨球隊一同征戰季後挑戰賽與總冠軍賽。為了補足投球局數，教練團安排林子崴前往澳職，總計出賽7場，7.2局投球被敲出10支安打、11K、防禦率3.52。林子崴表示，「很喜歡那邊的氛圍，有來自各地的選手，大家都會互相交流，也都很樂意分享自己的經驗。」

至於澳洲行的最大收穫，林子崴表示是在投球小細節與想法上，而談到今年球季的目標，林子崴說：「希望自己的表現可以很好，至少能把去年在二軍好的投球感覺和內容延續到今年球季。」

另外一位征戰澳職的選手姚杰宏則非常珍惜這次的機會，他表示：「畢竟去年球季其實丟得不多，身體能力上面是可以負荷的，所以很想挑戰看看！」而談到這次的澳職經驗，姚杰宏說：「這是我人生打球第二次這麼的享受，因為在台灣，我比較偏向別人給我能量，讓我在場上可以比較有信心，但這次在澳洲，我踏出這一步，換我去帶動氣氛，鼓勵別人！」

過去4個球季，姚杰宏總計出賽37場，9場先發、28次後援，拿下2勝4敗、防禦率5.12，今年球季姚杰宏期待能把澳洲的這份熱情帶回台灣，不要害怕犯錯，不管結果如何就是一直的持續下去。

3月1日與日職北海道火腿鬥士隊交流賽中，林子崴和姚杰宏都有出賽，林子崴投1局被打1支安打、1保送，失1分，姚杰宏則是投1局、被敲2安，包含一發全壘打、1K，失2分。

賽後林子崴受訪說：「其實整體狀況還不錯，身體狀況也很好，加上今年投手教練有給一些課表，目前調整都很順利。」姚杰宏則說：「很難得可以面對到那麼高強度的對手，連續2支安打都是失投球被掌握，這部分還需要再調整一下，不過整體狀況都還不錯。」

對於新球季的定位，姚杰宏說，「目前還沒有明確規劃，不過春訓期間都有在投跨局的投球量，希望把自己準備好，其他部分就讓教練做決定。」

姚杰宏。（統一獅提供）姚杰宏。（統一獅提供）

林子崴澳初體驗。（林子崴提供）林子崴澳初體驗。（林子崴提供）

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