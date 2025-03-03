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足球》台灣足球新紀元！全國總統盃今起開放報名 總獎金高達475萬

2025/03/03 15:41

全國總統盃足球錦標賽啟動記者會。（記者盧養宣攝）全國總統盃足球錦標賽啟動記者會。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕2025年全國總統盃足球錦標賽將於4月12日登場，今起正式開放報名，本賽事是社會組最高層級盃賽，歡迎全國足球愛好者踴躍參與，爭奪總獎金高達470萬元的榮耀。

足協曾在1960-90年代舉辦中正盃、足協盃足球錦標賽，由社會球隊報名參加，男子組有老牌球隊飛駝、北市銀，女子組則有宜寧、銘傳、景文等球隊。20餘年後的今天，在企甲及木蘭聯賽的男女球隊逐漸開始參與國際俱樂部賽事時，國內最高層級的盃賽也在2025年正式啟動。

總統盃報名隊伍上限為32隊，男子選手需滿18歲、女子選手需滿16歲，每隊註冊人數為23位以及5位潛力新秀，球隊報名時分為A、B名單，參考目前國際賽方式，B名單為男生U23、女生為U20，每隊最多可提報5名，鼓勵球隊挖掘具發展潛力新秀，且同時提供國家隊總教練選訓參考。

總統盃採小組賽方式，以4隊一組，小組內雙循環（預計辦理12場次），取分組第一、二名晉級單淘汰賽，淘汰賽後晉級總冠軍賽的兩隊將爭取總統盃冠軍頭銜，冠軍隊伍將有150萬獎金，亞軍則是75萬，另外將設有進球王、最佳守門員兩大獎。

小組賽將採主客場制，報名時球隊提供主場地點，於小組賽事讓球隊經營在地主場球迷，淘汰賽則是集中賽制，分組排名一、二名球隊，集中於國家等級場館，預計賽場為高雄楠梓足球場及高雄國家體育場。採單敗淘汰競賽方式，並以國際賽規格直播，企甲聯賽、木蘭聯賽的球隊將擔任小組賽的種子隊伍。

足協理事長王麟祥致詞時表示，自己是球員出身，參加過萬壽盃、介壽盃等賽事，去年開始有了重啟國內最高層級盃賽的構想，也希望以高額獎金激勵選手。王麟祥指出，運動部有望在8月掛牌、正式成立，總統盃的決賽日期則有望與總統賴清德上任一週年的時間相近，歡迎熱愛足球的球迷共襄盛舉，一起為台灣足球跨出一大步。

足協副秘書長陳亮辰受訪指出，成人等級盃賽停辦超過20年，如今復辦希望能擴大參與，打破聯賽甲、乙組的界線，同時讓業餘球員也能參賽，他表示，此次總統盃的英文賽事名稱為「2025 Taiwan President FA Cup」，特地「FA Cup」把放進名稱，就是希望向擁有百年歷史的英格蘭足總盃（FA Cup）看齊。

全國總統盃足球錦標賽啟動記者會，圖為足協理事長王麟祥。（記者盧養宣攝）全國總統盃足球錦標賽啟動記者會，圖為足協理事長王麟祥。（記者盧養宣攝）

全國總統盃足球錦標賽啟動記者會。（記者盧養宣攝）全國總統盃足球錦標賽啟動記者會。（記者盧養宣攝）

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