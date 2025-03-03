MLB》「台灣走路」春訓首戰有亮點！ 爭取費城人輪值現生機

沃克。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人隊的「台灣走路」沃克（Taijuan Walker）在上個賽季狀態慘烈，今年他在春訓首場登板秀出不俗的球速，讓他有望為自己在球員名單中爭取一席之地。

沃克在2022年休賽季跟費城人簽下一張4年7200萬美元合約，每年他都可以領到1800萬美元的薪水，而目前合約還剩下3600萬美元，但是在上個賽季，沃克出賽19場有15場先發，防禦率高達7.10，fWAR（勝利貢獻值）是負的1.1，創下生涯最慘紀錄，更在賽季後段遭到球隊棄用，季後賽也沒有登板。

請繼續往下閱讀...

費城人休賽季的操盤更讓沃克在球隊的地位岌岌可危，友愛之邦透過把陣中農場大物卡巴交易給馬林魚，換來曾單季10勝的左投魯薩多（Jesus Luzardo），組成以惠勒（Zack Wheeler）為首、諾拉（Aaron Nola）、桑契斯（Cristopher Sanchez）、蘇亞雷斯（Ranger Suarez）的強大先發輪值，甚至連農場第二名的大物培因特（Andrew Painter），都有機會在夏天爭取輪值，讓球隊成為6人輪值，而沃克則被排在第7人。

今天在首次登板對陣藍鳥，沃克2局投球被打2安失掉1分，送出1次三振，亮點在於，他的第一球就投到93.7英哩，最快來到93.9英哩，整場均速92.9英哩，比他去年首次春訓先發的89.4英哩均速好上許多。去年球季，沃克只投過27顆超過93英哩的速球，最快才93.9英哩，均速則是91.5英哩。

對於自己今天的表現，沃克提到，最重要的事情就是他會專注在自己能掌控的事情上面：「上場並取得結果。投出我最好的球，然後順其自然。」談起自己新賽季的困境，沃克提到：「我們有5個真的很棒的投手，所以我所要做的就是上場，取得出局數。盡量投出好表現，並讓他們做決定。」

費城人隨隊記者佐萊茨基（Todd Zolecki）點出，沃克最有可能爭取的是球隊長中繼的位置，不過總教練湯姆森（Rob Thomson）的談話也讓球隊競爭出現些許懸念，湯姆森提到，「工作是透過爭取來的，最棒的傢伙能夠得到它。」至於湯姆森所說的是哪個位置，他解釋：「是輪值。我的意思是，如果有人投得不夠好，而且他投得很好的話？誰知道會發生什麼事情呢？距離開季還有段路要走，通常這種事情都會水到渠成。」

回顧去年賽季並展望今年，沃克認為自己的狀況有所回升：「那真的是很糟的一年，我覺得我現在比去年還要更好。我認為今天會是個好的開始，讓我能夠回歸正常的自己。我覺得自己再次回歸正常了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法