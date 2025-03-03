晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「台灣走路」春訓首戰有亮點！ 爭取費城人輪值現生機

2025/03/03 16:53

沃克。（路透）沃克。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人隊的「台灣走路」沃克（Taijuan Walker）在上個賽季狀態慘烈，今年他在春訓首場登板秀出不俗的球速，讓他有望為自己在球員名單中爭取一席之地。

沃克在2022年休賽季跟費城人簽下一張4年7200萬美元合約，每年他都可以領到1800萬美元的薪水，而目前合約還剩下3600萬美元，但是在上個賽季，沃克出賽19場有15場先發，防禦率高達7.10，fWAR（勝利貢獻值）是負的1.1，創下生涯最慘紀錄，更在賽季後段遭到球隊棄用，季後賽也沒有登板。

費城人休賽季的操盤更讓沃克在球隊的地位岌岌可危，友愛之邦透過把陣中農場大物卡巴交易給馬林魚，換來曾單季10勝的左投魯薩多（Jesus Luzardo），組成以惠勒（Zack Wheeler）為首、諾拉（Aaron Nola）、桑契斯（Cristopher Sanchez）、蘇亞雷斯（Ranger Suarez）的強大先發輪值，甚至連農場第二名的大物培因特（Andrew Painter），都有機會在夏天爭取輪值，讓球隊成為6人輪值，而沃克則被排在第7人。

今天在首次登板對陣藍鳥，沃克2局投球被打2安失掉1分，送出1次三振，亮點在於，他的第一球就投到93.7英哩，最快來到93.9英哩，整場均速92.9英哩，比他去年首次春訓先發的89.4英哩均速好上許多。去年球季，沃克只投過27顆超過93英哩的速球，最快才93.9英哩，均速則是91.5英哩。

對於自己今天的表現，沃克提到，最重要的事情就是他會專注在自己能掌控的事情上面：「上場並取得結果。投出我最好的球，然後順其自然。」談起自己新賽季的困境，沃克提到：「我們有5個真的很棒的投手，所以我所要做的就是上場，取得出局數。盡量投出好表現，並讓他們做決定。」

費城人隨隊記者佐萊茨基（Todd Zolecki）點出，沃克最有可能爭取的是球隊長中繼的位置，不過總教練湯姆森（Rob Thomson）的談話也讓球隊競爭出現些許懸念，湯姆森提到，「工作是透過爭取來的，最棒的傢伙能夠得到它。」至於湯姆森所說的是哪個位置，他解釋：「是輪值。我的意思是，如果有人投得不夠好，而且他投得很好的話？誰知道會發生什麼事情呢？距離開季還有段路要走，通常這種事情都會水到渠成。」

回顧去年賽季並展望今年，沃克認為自己的狀況有所回升：「那真的是很糟的一年，我覺得我現在比去年還要更好。我認為今天會是個好的開始，讓我能夠回歸正常的自己。我覺得自己再次回歸正常了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中