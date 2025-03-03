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經典賽》該提高罰金！台灣違規讓日網友想起12強：這樣卑鄙的國家...

2025/03/03 17:43

台灣挺進經典賽正賽，但因為違規遭大聯盟罰款。（資料照，記者林正堃攝）台灣挺進經典賽正賽，但因為違規遭大聯盟罰款。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心/綜合報導〕台灣於第六屆世界棒球經典賽資格賽擊敗西班牙晉級，但近期卻被爆出因違反電子設備使用規定，遭到官方罰款2萬美元，該事件被日媒引用後，也引起日本網友們的議論。

台灣違規的消息最早是被臉書粉絲專頁爆料，後續中職官方才陸續承認此次事件，中職也被大聯盟告誡，若再犯，最嚴重可能失去參賽資格。今天中職會長蔡其昌也發文，指出會與主管同仁共同深切檢討並改進，避免在未來的國際賽事再發生。

經典賽資格賽的主管單位是大聯盟，與12強的世界棒壘球總會（WBSC）不同，發證額度有嚴格控管，甚至連台灣防護員都沒有拿到證件。反而是一再被拍攝到與球員擊掌，遭網友戲稱「擊掌官」的統籌經理楊士霈成為議論話題，如今再傳相關人士違規，甚至只差一步就可能失去參賽資格，中職此次幾乎就是走在懸崖邊上，差點玩火自焚。

違規消息被日本媒體轉載後引發日本網友共鳴，因為過去台灣在世界12強棒球賽，台灣曾在複賽最後一場開打前確定晉級後，臨時將先發投手從林昱珉改成陳柏清，遭世界棒壘球總會（WBSC）罰款2000元美金，而台灣在冠軍戰便靠著林昱珉領銜的好投，以及林家正、陳傑憲的全壘打，幫助台灣獲得史上第一個世界冠軍，當時日本就有不少人對此發出不平之鳴。

在日媒新聞頁面底下，有許多日本網友就直言：「又來了」、「又是台灣嗎」、「12強的時候輕易違規，付了便宜罰金，沒受到什麼處罰，然後在WBC又違規，繼續付便宜罰金，還是沒受到什麼處罰...怎麼搞的？如果這麼便宜的罰金就可以搞定，那其他國家都會這樣做吧？應該要把罰金提到到3000萬日圓，這樣卑鄙的國家才不會再犯。」、「不像罰金的感覺，反而像是付錢來做對自己有利的事情。」

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