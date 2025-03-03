NBA》擊敗快艇登上西部第二！ 瑞迪克談湖人的首要目標

瑞迪克。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕湖人今天以108:102擊敗快艇後，不僅拿下近期的六連勝，戰績更以38勝21敗升至西部第二，對此湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）在賽後接受訪問時談到自己對於湖人登上西部第二的看法及接下來的目標。

在東契奇（Luka Doncic）加入湖人後，他與詹姆斯（LeBron James）之間的配合看起來相當融洽，同時湖人也在東契奇上場時拿到6勝2敗的戰績，這兩人的組合讓湖人的戰績在下半季一路攀升，至今更登上西部第二，但瑞迪克在受訪時卻沒有太多喜悅，反而談到對於湖人的期許：「我現在一心只想讓湖人直接進入季後賽，我不想打附加賽，在這個目標沒有達成之前，我不會去想任何有關西部種子序的問題。」

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不過雖然湖人目前暫居第二，但據《Tankathon》的資料顯示，湖人剩餘的賽程為聯盟中第三困難的球隊，他們在最後的23場比賽中，對手的平均勝率達54%，接下來他們先是得接連面對東部兩支強權，尼克及塞爾提克，然後剩餘賽事必須遭遇金塊、火箭、雷霆等西部競爭對手各兩場的比賽，若湖人在這段過程中面臨低潮甚至連敗，那他們有可能會連續三年都從附加賽打起。

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