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桌球》直落三粉碎鄭樸璿3連霸美夢 葉伊恬首度登上19歲國手第一名

2025/03/03 18:45

智淵乒乓球館小將葉伊恬，拿下19歲國手選拔賽女子組第一名。（取自WTT官網）智淵乒乓球館小將葉伊恬，拿下19歲國手選拔賽女子組第一名。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕智淵乒乓球館17歲小將葉伊恬，在114年19歲青少年桌球國手排名賽女子組第一次賽連過7關，最後在決賽以直落三扳倒北市大女將鄭樸璿，首度奪下第一名，今年世青、亞青門票雙雙到手，也粉碎鄭樸璿的3連霸美夢。

葉伊恬今年在教練莊智淵親自指導下，開始征戰成人組國際賽，只花了2個月世界排名就從1月初的189名大幅進步的生涯最佳的104名，距離破百近在咫尺。

這次19歲青少年國手選拔，葉伊恬一路過關斬將，其中在16強戰遭遇國泰女將王媺淇的頑強抵抗，費了一番功夫才以3:2脫困。

葉伊恬8強戰再以3:1力退今年新科成人國手高凡媞，4強對決另一國泰成人國手彭郁涵，也以3:1獲勝。

決賽面對連續兩年奪下19歲國手第一名的合庫隊友鄭樸璿，葉伊恬首局克服開局3:6落後，在9:10對手聽牌下，化解1個局點後，12:10後來居上。

第2局，葉伊恬又是在開局2:4落後下先追成6平，隨後再打出一波5:0攻勢，11:6再下一城，也重創對手士氣，第3局很快地以11:5拿下。

合庫女將葉伊恬7戰全勝，榮登19歲國手第一名。（取自合庫桌球隊臉書）合庫女將葉伊恬7戰全勝，榮登19歲國手第一名。（取自合庫桌球隊臉書）

葉伊恬表示，她之前和鄭樸璿交手7、8次還沒贏過，包括去年全中運高女組單打金牌戰、今年國手排名賽都輸，「這是我第一次贏她，真的很開心!」

葉伊恬也感謝莊智淵賽前幫她做足準備，也鼓勵她只要把平常練的東西打出來就可以，不用想太多，「我之前跟她打都太著急，打到後面自己亂失誤，今天心態比較好，落後的時候就1分1分慢慢打。」

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