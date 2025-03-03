中職》李丞齡正式歸隊後開轟！布雷克2局調整無失分

李丞齡。（統一獅隊提供）

〔記者林宥辰／台南報導〕今（3）日統一7-ELEVEN獅於亞太成棒副球場出戰韓職樂天巨人，統一獅首局靠著李丞齡3分打點全壘打先馳得點，2局陳鏞基、蘇智傑串聯安打攻下分數，加上邱浩鈞9局好投關門，終場統一獅8:8和樂天巨人握手言和。

首局張偉聖、陳鏞基雙雙保送，五棒李丞齡逮中第一顆球，一棒揮出左外野3分砲，幫助球隊率先取得分數。

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二局上統一獅繼續輸出砲火，楊竣翔選到保送後，林泓弦敲安、張偉聖觸身球上壘，形成滿壘局面，陳鏞基擊出右外野安打，再下一城，蘇智傑補上一支平飛安打，順勢推回2分。二局結束，統一獅以6比0領先。

統一獅陳維祥三局憑藉觸身球和失誤攻占二壘，林泓弦敲安再添分數。張偉聖在四局安打後，打擊手感火燙的李丞齡適時擊出二壘打，攻下1分。樂天巨人同樣有分數進帳，不過統一獅九局靠著邱浩鈞完美守成，最終統一獅和局坐收。

統一獅布雷克擔任本場先發投手，2局無失分、2次三振。他說：「這場算是我回來後首場實戰比賽，想先抓個球感，盡量讓好球越多越好，距離開季大約還有三個多禮拜，目前就是一場一場慢慢抓感覺。」

布雷克曾在2019年效力過韓職樂天巨人，但今天交手的打者對他來說都是新面孔，他表示，樂天巨人似乎有抓到他的投球策略，知道他會先使用直球搶下好球數，所以投球過程中，他有更加注意球的進壘點和位置。

統一獅霍斯曼此賽季擔任一軍投手教練，布雷克表示，以整體投手群而言，霍斯曼非常注重規劃，也讓投手比較知道他們的出賽行程，若規劃好的話，整體表現不需要太擔心，而兩人溝通也十分順暢。

本場李丞齡打擊手感不容小覷，兩支長打都有貢獻打點，也曾在今年度的隊內紅白對抗賽擊出全壘打，他說：「春訓期間有好好調整打擊狀況，希望能進入開季名單。」李丞齡也表示，近期主要加強體能跟重量訓練，「先把體力拉起來，並透過打擊練習維持手感。」

布雷克。（統一獅隊提供）

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