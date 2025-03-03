晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》李丞齡正式歸隊後開轟！布雷克2局調整無失分

2025/03/03 20:00

李丞齡。（統一獅隊提供）李丞齡。（統一獅隊提供）

〔記者林宥辰／台南報導〕今（3）日統一7-ELEVEN獅於亞太成棒副球場出戰韓職樂天巨人，統一獅首局靠著李丞齡3分打點全壘打先馳得點，2局陳鏞基、蘇智傑串聯安打攻下分數，加上邱浩鈞9局好投關門，終場統一獅8:8和樂天巨人握手言和。

首局張偉聖、陳鏞基雙雙保送，五棒李丞齡逮中第一顆球，一棒揮出左外野3分砲，幫助球隊率先取得分數。

二局上統一獅繼續輸出砲火，楊竣翔選到保送後，林泓弦敲安、張偉聖觸身球上壘，形成滿壘局面，陳鏞基擊出右外野安打，再下一城，蘇智傑補上一支平飛安打，順勢推回2分。二局結束，統一獅以6比0領先。

統一獅陳維祥三局憑藉觸身球和失誤攻占二壘，林泓弦敲安再添分數。張偉聖在四局安打後，打擊手感火燙的李丞齡適時擊出二壘打，攻下1分。樂天巨人同樣有分數進帳，不過統一獅九局靠著邱浩鈞完美守成，最終統一獅和局坐收。

統一獅布雷克擔任本場先發投手，2局無失分、2次三振。他說：「這場算是我回來後首場實戰比賽，想先抓個球感，盡量讓好球越多越好，距離開季大約還有三個多禮拜，目前就是一場一場慢慢抓感覺。」

布雷克曾在2019年效力過韓職樂天巨人，但今天交手的打者對他來說都是新面孔，他表示，樂天巨人似乎有抓到他的投球策略，知道他會先使用直球搶下好球數，所以投球過程中，他有更加注意球的進壘點和位置。

統一獅霍斯曼此賽季擔任一軍投手教練，布雷克表示，以整體投手群而言，霍斯曼非常注重規劃，也讓投手比較知道他們的出賽行程，若規劃好的話，整體表現不需要太擔心，而兩人溝通也十分順暢。

本場李丞齡打擊手感不容小覷，兩支長打都有貢獻打點，也曾在今年度的隊內紅白對抗賽擊出全壘打，他說：「春訓期間有好好調整打擊狀況，希望能進入開季名單。」李丞齡也表示，近期主要加強體能跟重量訓練，「先把體力拉起來，並透過打擊練習維持手感。」

布雷克。（統一獅隊提供）布雷克。（統一獅隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中